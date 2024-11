Professor Ródnei sugere mudança na validade dos cartões de estacionamento

O vereador Professor Ródnei (PSD) protocolou uma indicação junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de São Caetano do Sul, propondo a realização de estudos para que os cartões de estacionamento destinados a idosos e pessoas com deficiência passem a ter validade indeterminada.

Na justificativa, Ródnei ressaltou que a medida visa simplificar o processo para os munícipes que dependem dessas vagas, eliminando a necessidade de renovação periódica do cartão. “O cartão de estacionamento é uma ferramenta essencial para garantir a mobilidade das pessoas idosas e com deficiência; no entanto, o processo de renovação constante e cobrança de taxas tem gerado transtornos para essa parcela da população”.

Professor Ródnei enfatizou que idosos e pessoas com deficiência enfrentam limitações de mobilidade que tornam um desafio adicional a renovação do cartão. “Com a validade indeterminada, o poder público facilitará a vida desses munícipes, garantindo que o cartão continue válido enquanto necessário, sem a exigência de renovações anuais”.

O vereador reafirmou seu compromisso com a melhoria da mobilidade urbana e com a defesa dos direitos dos cidadãos mais vulneráveis da cidade. ‘’A proposta visa garantir mais qualidade de vida para aqueles que dependem deste tipo de suporte para sua locomoção”, acrescentou Professor Ródnei.