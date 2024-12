Professor Ródnei solicita melhorias nas áreas de mobilidade e serviços urbanos

O vereador Professor Ródnei (PSD) protocolou duas indicações visando promover melhorias nas áreas de mobilidade urbana e serviços urbanos em São Caetano do Sul. As solicitações, que atendem a demandas recebidas pelo gabinete do parlamentar, têm como objetivo garantir mais qualidade de vida e segurança para a população local, requerendo a atenção da Prefeitura para o atendimento dessas necessidades.

Entre as solicitações, o vereador pediu à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a pintura de uma faixa de pedestres em frente à Praça do Terço, localizada na Rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, no bairro São José. Segundo o parlamentar, essa medida busca melhorar a mobilidade urbana e garantir maior segurança para os pedestres que transitam pela região.

“A sinalização é essencial para atender à crescente circulação de pessoas no local. Com isso, buscamos oferecer mais segurança e facilitar a travessia, garantindo maior proteção aos pedestres”, afirmou o vereador na justificativa de sua indicação.

Além disso, o parlamentar solicitou à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Sesurb) a limpeza da calçada localizada no cruzamento da Rua Capiberibe com a Rua Nazaret, bem como o aumento na frequência de limpeza da caçamba de lixo existente no local.

“A intensificação da limpeza da caçamba é uma medida fundamental para manter a ordem e preservar a saúde pública, contribuindo para um ambiente mais agradável e seguro para os moradores e pedestres da área. A parceria com a Sesurb é essencial para a melhoria do bem-estar da comunidade, buscando soluções práticas para os desafios enfrentados pelos moradores”, concluiu Professor Ródnei.