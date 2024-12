Professor Ródnei solicita melhorias na mobilidade urbana de São Caetano do Sul

Professor Ródnei (PSD) protocolou duas indicações à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de São Caetano do Sul. As solicitações atendem as demandas recebidas pelo gabinete do parlamentar e buscam aprimorar a segurança e o bem-estar da população.

Entre as indicações, o parlamentar solicitou à Semob a realização de estudos para a instalação de uma lombada na Rua Heloísa Pamplona, 785, no bairro Fundação.

Professor Ródnei destacou, na justificativa da indicação, que o local concentra intenso tráfego de veículos, movimentação de pedestres e a saída frequente de caminhões, o que tem tornado a área um ponto crítico para acidentes.

“É essencial que sejam adotadas medidas preventivas para garantir a segurança dos moradores, frequentadores da igreja e trabalhadores da empresa. A instalação de uma lombada pode ser uma solução eficaz para reduzir a velocidade dos veículos e evitar incidentes.”

Além disso, o vereador encaminhou à Semob uma solicitação para melhorar a sinalização da Rua Constantino de Moura Batista, no bairro Mauá, incluindo a possibilidade de transformá-la em mão única.

“A mudança na sinalização visa melhorar a segurança no local e reduzir os riscos de acidentes. Contamos com o bom trabalho da Semob para realizar os estudos necessários e implementar uma solução que organize o tráfego e garanta mais segurança para quem mora ou circula na região”, concluiu.