Professor Ródnei protocola projeto para combate ao etarismo

O vereador Professor Ródnei (Cidadania) protocolou projeto de lei que visa combater o etarismo em São Caetano do Sul. Com a proposta, a ideia é atuar contra os preconceitos a pessoas com base na sua idade.

“Este projeto de lei tem como objetivo tomar ações para combater e prevenir o preconceito baseado na idade, assegurando que todos os cidadãos sejam tratados de forma igualitária, com dignidade e respeito”, discorreu o parlamentar na justificativa do projeto, que seguirá para avaliação das comissões da Casa antes de ser colocado em votação no plenário.

De acordo com o projeto, as instituições públicas e privadas, bem como empresas e organizações, deverão adotar medidas para promover a igualdade de oportunidades e tratamento entre as diferentes faixas etárias. Ainda ficam proibidas a inclusão de restrições de idade em anúncios de emprego, exceto quando comprovadamente necessário para o exercício das funções.

O vereador ressalta a importância da lei para que todos tenham oportunidades iguais no mercado de trabalho. “Para São Caetano do Sul é essencial criar um ambiente inclusivo onde todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas. Um jovem pode ser considerado inexperiente e ser deixado para trás em uma oportunidade de emprego, enquanto um idoso pode ser rotulado como “ultrapassado” e não ser incluído em programas educacionais ou capacitações”, complementa Professor Ródnei.