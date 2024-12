Professor Ródnei propõe capacitação para servidores no atendimento a crianças com Síndrome de Angelman

O vereador Professor Ródnei (PSD) protocolou uma indicação solicitando a realização de estudos de viabilidade para a implantação de um programa de capacitação e acolhimento destinado aos servidores públicos de São Caetano do Sul que atendem crianças com Síndrome de Angelman. A iniciativa busca proporcionar um ambiente acolhedor e inclusivo, tanto para as crianças quanto para suas famílias.

Na justificativa da indicação, Professor Ródnei destacou a importância de capacitar os servidores para oferecer um atendimento de qualidade e humanizado a essa população, que apresenta necessidades específicas. “A Síndrome de Angelman é uma condição genética que afeta o desenvolvimento neurológico e comportamental, exigindo abordagens personalizadas no cuidado e na interação com as crianças”, explicou o vereador.

O parlamentar ressaltou o papel do poder público na promoção de um atendimento mais inclusivo. “Essa capacitação não apenas melhorará a qualidade do atendimento, mas também reforçará o compromisso da administração pública com a dignidade e o bem-estar das crianças com a síndrome e de suas famílias. Trata-se de um avanço que valoriza a inclusão e fortalece os vínculos entre a sociedade e o serviço público”, afirmou.

Conforme a proposta, o programa de capacitação deve incluir uma formação teórica aprofundada sobre as características, desafios e necessidades da Síndrome de Angelman, proporcionando aos servidores uma compreensão mais ampla da condição. Além disso, serão oferecidos treinamentos práticos para o desenvolvimento de habilidades específicas, apoio psicológico, e workshops voltados à promoção da empatia e do respeito às individualidades das crianças. O objetivo é criar um ambiente seguro, inclusivo e acolhedor, que atenda às necessidades das crianças e de suas famílias de forma integrada e humanizada.