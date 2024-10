Professor Ródnei indica melhorias na área de mobilidade urbana

O vereador Professor Ródnei (PSD) protocolou indicações junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob). Os pedidos requerem atenção da Prefeitura de São Caetano do Sul para o bem-estar da população.

O parlamentar encaminhou à Semob pedido para a instalação de uma lombofaixa, para travessia de pedestres, na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 950, próximo ao Centro de Ginástica Agith, bairro Olímpico.

“Com a lombofaixa, a travessia se torna mais evidente, proporcionando maior segurança para os pedestres, especialmente crianças e idosos. A sinalização trará benefícios significativos à mobilidade dos cidadãos, tornando a área mais acessível e segura para todos”, disse ele na justificativa da indicação.

O vereador solicitou à Semob a vistoria no farol de pedestres localizado no cruzamento da rua Ângelo Aparecido Radim com a rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, no bairro São José.

“Os moradores da região levantaram preocupações quanto ao mau funcionamento do farol de pedestres instalado naquele local. Contamos com bom trabalho da Semob para atender as preocupações dos moradores e promover a segurança no trânsito”, acrescentou Professor Ródnei.