Professor Rodnei indica implantação de teste de glicemia capilar nas unidades de saúde

O vereador Professor Rodnei (PSD) encaminhou indicação junto à Secretaria Municipal de Saúde (Sesaud) para realização de estudos para implantação de aplicação do teste de glicemia capilar (ponta de dedo) nas unidades de saúde que fazem atendimento de urgência e emergência em São Caetano do Sul.

Professor Rodnei, na justificativa da indicação, ressaltou a importância da medida para prevenção de doenças. “A aplicação do teste detecta eventual alteração de glicemia, sendo um alerta para posterior diagnóstico de diabetes”, disse. “O atraso no diagnóstico do diabetes pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento da doença”, afirmou o vereador.

O parlamentar destacou o papel do poder público para prevenção e tratamento mais assertivo da doença. “É fundamental que as autoridades realizem campanhas de conscientização, juntamente com o treinamento de profissionais de saúde e distribuição de materiais educativos”, frisou. “Muitas pessoas quando vão a estas unidades são diabéticas e ficam expostas a complicações severas”, complementou Professor Rodnei.

Ainda de acordo com a propositura, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), Pronto Atendimento, Hospitais Particulares e Públicos deverão realizar o exame de glicemia capilar no primeiro atendimento ao munícipe.