Professor Pio Mielo: verba para as escolas faz a Educação mais eficiente

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSDB), recebeu das mãos do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), em evento realizado na quinta-feira (08/02), projeto de lei que cria o São Caetano Dinheiro na Escola – Programa de Transferência de Recursos Financeiros (PTRF) às Associações de Pais e Mestres (APMs). Para Pio Mielo, essa iniciativa vai agilizar o investimento da Educação do município.

“O programa visa aprimorar a concessão de subsídios às APMs das escolas públicas municipais de São Caetano, buscando uma abordagem mais eficaz, transparente e justa. Com isso, vamos diminuir as questões burocráticas e os recursos poderão ser usados de uma forma célere, beneficiando toda a comunidade escolar”, disse Pio Mielo.

A Prefeitura planeja investir R$ 3,6 milhões, distribuídos entre as escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e escolas complementares da rede municipal de ensino. Esses valores poderão ser utilizados na aquisição de materiais, manutenção e realização de pequenos reparos, contratação de serviços, desenvolvimento de atividades educacionais, implementação de projetos pedagógicos e em projetos de inserção de tecnologias.

Pio Mielo destaca a importante parceria com a administração municipal na construção de políticas públicas na área da educação. “Esse projeto de lei mostra o compromisso do nosso mandato e a responsabilidade do nosso governo. O Legislativo e o Executivo estão juntos construindo as bases para um futuro sólido”, afirma. “Parabéns aos nossos educadores, gestores e a todos que, diariamente, trabalham na construção de uma educação pública municipal mais eficiente e de qualidade”, complementou o presidente da Câmara.