Professor Pio Mielo: “São Caetano ganha uma unidade de referência com a UBS do bairro Santo Antônio”

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), participou na manhã de segunda-feira (17/6), ao lado do prefeito José Auricchio Júnior (PSD), da cerimônia que marcou a assinatura da ordem de serviço para obras de adequação e climatização da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Santo Antônio, localizada na Rua Joaquim Nabuco, 215.

Para Pio Mielo, a cidade ganhará um equipamento de saúde que será referência no atendimento à população. “Em apenas 90 dias, os moradores do bairro terão à disposição uma unidade de saúde com acesso mais amplo e serviços de saúde de maior qualidade. É mais uma grande conquista para nossa população, com o aumento de capacidade de atendimento na região e aliviando a demanda em outras unidades”, disse Pio Mielo, que foi morador do bairro e conhece as necessidades locais.

Pio Mielo teve solicitação atendida pela Prefeitura a partir de demandas dos munícipes, que apontam a necessidade da nova unidade desde o fechamento do Hospital São Caetano.

O chefe do Poder Legislativo exaltou o trabalho da administração municipal na execução de políticas públicas na área da Saúde. “A administração municipal realiza um trabalho irretocável para que a Saúde da cidade mantenha esse nível de excelência”, afirmou.

“Tenho muito orgulho em participar de uma gestão que visa o bem-estar da população, através de medidas que terão impacto não apenas no presente, mas no futuro de São Caetano”, complementou Pio Mielo.