Professor Pio Mielo ressalta a importância do Dia do Plano Nacional de Educação

No dia 12 de dezembro, data em que se comemora o Dia do Plano Nacional de Educação (PNE), o presidente da Câmara Municipal, Professor Pio Mielo (PSD), destacou a importância do PNE, instituído em 2014, para direcionar esforços e investimentos à melhoria da qualidade da educação no Brasil.

Para Pio Mielo, educador com uma trajetória consolidada na área de ensino, a principal meta do PNE é a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis educacionais, com foco na inclusão e na valorização dos profissionais da educação.

“Desde a sua criação, o PNE tem sido um marco para o desenvolvimento educacional no Brasil, estabelecendo metas claras e focadas em áreas essenciais, como a melhoria da qualidade do ensino, a educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, e a gestão democrática nas instituições de ensino”, afirmou.

“A educação de qualidade é a base para o crescimento e desenvolvimento de qualquer sociedade. É por meio da educação que conseguimos proporcionar novas oportunidades a todos os cidadãos, garantir a igualdade de direitos e fomentar a construção de um futuro melhor para as próximas gerações”, enfatizou.

Para Pio Mielo, é fundamental refletir sobre o quanto já avançamos e o que ainda precisamos fazer para garantir uma educação pública de qualidade em todos os níveis, com mais equidade e inclusão. “Meu compromisso na vida pública é continuar a lutar por uma educação que transforme vidas e que ofereça a cada brasileiro as condições necessárias para alcançar os seus sonhos”, concluiu.