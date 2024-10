Professor Pio Mielo reafirma compromisso com uma educação de qualidade para o futuro das crianças

Ao reverenciar o dia 12 de outubro, data em que se celebra o Dia das Crianças, o presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), destaca a importância da educação na formação das novas gerações e também na construção do futuro do Brasil.

Pio Mielo ressaltou que investir em educação é fundamental para se garantir um futuro promissor para os jovens. “As crianças de hoje são os cidadãos de amanhã. É essencial que ofereçamos a elas não apenas um ambiente seguro e divertido, mas também uma educação de qualidade que as prepare para os desafios do futuro”, afirmou.

O Chefe do Legislativo também destacou os esforços da administração municipal em promover iniciativas que visam melhorar a educação na cidade, como a ampliação de programas educacionais e a valorização dos profissionais da área.

“Na condição de educador, tenho muito orgulho em participar de uma gestão que é um exemplo na implantação de políticas públicas para nossas crianças. Quando investimos nos jovens, estamos investindo em uma sociedade mais justa e igualitária”, completou.

O professor Pio Mielo reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento educacional de São Caetano do Sul, para que a cidade continue sendo referência e um lugar onde as crianças possam crescer, aprender e sonhar.