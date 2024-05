Professor Pio Mielo: “Programa Agente Sênior impacta diretamente nos serviços da cidade”

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), esteve presente na manhã de sexta-feira (24/5), ao lado do Prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), no evento que marcou o anúncio da renovação de contrato por mais seis meses de 100 participantes do Programa Agente Cidadão Sênior.

Pio Mielo ressaltou a importância do programa para o funcionamento dos serviços da administração municipal. “Este programa promove a inclusão social dos idosos e, ao mesmo tempo, contribui para o pleno funcionamento dos serviços públicos da nossa cidade, principalmente da educação municipal”, disse.

O chefe do Poder Legislativo elogiou a união dos poderes para execução de políticas públicas para todas as faixas etárias. “Na condição de educador, tenho muito orgulho em participar de uma gestão comprometida com o bem-estar da população”, frisou. “Programas de sucesso como o Agente Sênior e o Agente Jovem, que abrangem todas as faixas etárias são exemplos de políticas públicas conduzidas com sucesso”, complementou Pio Mielo.

Lançado em 2007, o Programa Agente Cidadão Sênior é destinado a moradores de São Caetano do Sul com idade igual ou superior a 65 anos. Os selecionados atuam na recepção e orientação dos munícipes em diversos setores da administração municipal, principalmente na Educação que, neste ano, implantou a universalização do ensino em período Integral.