Professor Pio Mielo: “Mães Acolhedoras é fundamental para o futuro de São Caetano”

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSDB), participou na manhã da quarta-feira (31/1) do evento que marcou a apresentação do início das atividades da segunda turma do Programa Mães Acolhedoras. Ao lado do Prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), Pio Mielo destacou a importância do projeto para a educação e na construção do futuro da cidade.

O chefe do Legislativo ressaltou ainda a importância do trabalho em conjunto da administração municipal para execução do programa. “Esse grande projeto é resultado da união das secretarias parceiras neste programa transformador, que resultará em benefícios significativos não só para a educação pública municipal, mas também para a construção do futuro de nossa cidade”, afirmou o presidente.

O Programa Mães Acolhedoras, criado em 2023, tem como propósito oferecer suporte ao Programa de Educação Nutricional (ProNutri), concentrando-se em mães em situação de vulnerabilidade social que têm seus filhos matriculados na rede municipal de São Caetano. As selecionadas a partir dos critérios da Prefeitura prestam serviço nas escolas e recebem benefícios. Somando à turma iniciada em 2023, já são 620 integrantes do programa. A ampliação se dá em virtude da universalização do ensino integral, implantada na rede municipal neste ano.

“Destaco a relevância deste projeto inovador, no qual as participantes não apenas fornecerão apoio ao ProNutri, um programa de educação nutricional, mas também com papel fundamental na promoção do ensino 100% integral nas escolas municipais”, frisa. “Desejo sucesso a todas as novas integrantes e que possam contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade educacional”, complementa Pio Mielo.