Professor Pio Mielo: “Escola de Governo é um grande avanço na qualificação dos servidores”

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSDB), destacou a parceria entre a gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e do reitor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), Leandro Prearo, para criação da Escola de Governo. O objetivo da instituição é capacitar os profissionais, proporcionando uma compreensão abrangente da natureza e do funcionamento da administração pública.

“A Escola de Governo resultará em benefícios significativos para a população da nossa cidade. Com a capacitação dos servidores teremos mais serviços públicos de qualidade proporcionando cada vez mais qualidade e excelência no atendimento ao cidadão”, disse. “Isso demonstra a responsabilidade com o dinheiro público e quem ganhará com isso será a nossa cidade”, afirmou o presidente do Poder Legislativo.

A Escola de Governo proporciona uma visão integrada e estratégica da administração pública, contemplando modernas técnicas de gestão, inovação e capacitação de líderes. Na última quarta-feira (17/1), foi anunciado que o primeiro curso disponibilizado pelo programa será o MBA em Gestão Pública, contemplando 112 servidores e com início marcado para o dia 1º de fevereiro.

Pio Mielo ressaltou a parceria com a administração municipal para a criação da Escola de Governo. “Fazer gestão pública exige competência técnica e política. Essa conquista para nossa cidade é um trabalho em conjunto dos vereadores com o prefeito Auricchio e o professor Leandro Prearo para que nossa cidade continue sendo exemplo na implantação de políticas públicas de sucesso”, complementou.