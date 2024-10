Professor Pio Mielo congratula escolas pela realização da Mostra Cultural

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), parabenizou as escolas da cidade pela realização da Mostra Cultural. O evento, realizado no dia 19 de outubro, teve como objetivo valorizar a cultura e a educação no município por meio de diversas atividades.

Para Pio Mielo é inspirador ver as escolas se unindo para celebrar a arte e o conhecimento. “As mostras culturais nas escolas desempenham um papel fundamental no enriquecimento da experiência educacional dos alunos”, comemorou. “Esses eventos são importantes na vida escolar, e participar deles pode fortalecer o vínculo dos alunos com a comunidade escolar e a sua família”, afirmou.

“A cultura é um pilar fundamental da formação dos nossos jovens. Através da arte, eles aprendem a se expressar, a trabalhar em equipe e a valorizar a diversidade. Na condição de educador, tenho muito orgulho de ver o empenho e a dedicação de toda a comunidade escolar para o sucesso da Mostra Cultural”, concluiu o chefe do poder Legislativo.

O evento contou com diversas apresentações, exposições de trabalhos e atividades interativas, proporcionando um espaço para que os alunos mostrassem as suas habilidades e o que aprenderam ao longo do ano. Pio Mielo reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.