Professor Pio Mielo comemora resultado de São Caetano em avaliação da Educação no Estado

Pio Mielo, professor e presidente da Câmara Municipal, comemorou o resultado dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental de São Caetano do Sul que tiveram um ótimo desempenho na Avaliação de Fluência Leitora, realizada pela Secretaria de Estado da Educação. Com a performance dos alunos sul-caetanenses, a cidade ficou entre as 10 melhores dos municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes, recebendo o Prêmio Destaque em Alfabetização, na categoria Maior Percentual de Leitores.

“Isso mostra que os fortes investimentos em infraestrutura escolar, capacitação e incentivo aos profissionais, atenção ao conteúdo e as parcerias estratégicas realizadas em São Caetano estão no caminho certo e surtem efeito para formarmos nossas crianças com qualidade”, disse Pio, que tem debatido e votado projetos importantes para a evolução da área educacional.

Dos 1.350 alunos matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental da cidade, 1.255 realizaram a avaliação, uma alta taxa de 93% de participação efetiva, incentivada pelas equipes gestoras da Educação municipal.

Os resultados apresentados pela rede municipal de São Caetano mostram que 73% dos estudantes já são leitores, sendo 39% em fase inicial e 34% leitores fluentes. Os demais são pré-leitores, que já leem palavras, mas ainda estão em processo de desenvolvimento da fluência leitora. O desempenho está acima da média estadual. Dos mais de 300 mil estudantes paulistas que realizaram os testes, 64% são leitores.

Para Pio Mielo, o comparativo com os próximos resultados da avaliação será mais um recurso para apoiar as futuras iniciativas no setor. “Temos a responsabilidade e o compromisso do nosso mandato, da Câmara Municipal e da gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) de sempre trabalhar pelo melhor para as equipes da Educação, para nossos alunos e para as famílias de São Caetano”, disse.