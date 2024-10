Professor Pio Mielo comemora avanço das obras do ReFundação

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), destacou o avanço das obras do ReFundação, maior programa de combate a enchentes da cidade, que faz parte do Programa de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento Básico de São Caetano do Sul (Prodesa), iniciado em março de 2024, com previsão de conclusão para 2026.

Pio Mielo ressaltou a importância desse projeto para a segurança e o bem-estar da população. “O ReFundação é um marco na história da cidade no combate às enchentes. É fundamental que São Caetano do Sul tenha um sistema de drenagem eficiente, reduzindo os impactos das chuvas e promovendo a qualidade de vida dos nossos cidadãos”, afirmou o chefe do Legislativo.

Pio Mielo também destacou a participação da comunidade e do acompanhamento das obras. “É fundamental que a população esteja informada e envolvida nesse processo. Estamos abertos ao diálogo e queremos ouvir as demandas dos moradores, para que o projeto atenda as reais necessidades da nossa cidade”, declarou.

Há um mês, foi iniciada a obra de alteamento do muro que margeia o Rio Tamanduateí, na Avenida dos Estados. A intervenção, que integra o ReFundação, consiste em elevar a altura do muro do lado de São Caetano do Sul para igualá-lo ao da margem de São Paulo, que é mais alta.

Uma primeira fase, que abrange um trecho de aproximadamente 240 metros, entre os números 7 e 205 do Bairro Fundação, foi entregue no início desta semana (7/10). O plano completo prevê o alteamento de cerca de 5 mil metros. Em alguns trechos, o aumento necessário chega a dois metros. E a previsão é que essa etapa leve 83 dias no total.