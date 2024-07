Professor Pio Mielo: “Combater o bullying é fundamental para o desenvolvimento educacional”

O presidente da Câmara de São Caetano, professor Pio Mielo (PSD), avaliou de maneira prudente a decisão dos ministros do Superior Tribunal Federal (STF), que formaram maioria na última sexta-feira (28/6) para obrigar as escolas públicas e particulares em todo o país a coibir o bullying, o racismo, o machismo, a homofobia e a intolerância em geral.

Para Pio Mielo, a medida é positiva, mas a responsabilidade deve ser compartilhada entre todos os envolvidos, com clareza de seus papéis, para criar um ambiente escolar verdadeiramente seguro e inclusivo nas instituições de ensino.

“A responsabilidade deve ser coletiva, garantindo que todos os envolvidos, entre escolas, famílias e o governo se unam para que se criem ambientes seguros, promovendo o respeito em um ambiente educacional acolhedor para o amplo desenvolvimento de nossa sociedade”, afirmou, ao apontar ainda a necessidade de colaboração de psicólogos, assistentes sociais e, se preciso, outras entidades especializadas. “As escolas devem receber apoio contínuo para combater essa prática.”

O comandante do Legislativo ressaltou o trabalho desenvolvido pela administração municipal para combater o bullying. “Todas as nossas 70 escolas, através de suas equipes gestoras e demais profissionais, implementam diversas ações com as famílias a fim de se proibir o bullying”, exemplificou.

“Na condição de educador, tenho muito orgulho em ver a dedicação e o trabalho na promoção de uma sociedade onde todos possam viver em paz, contribuindo para que nossa cidade continue sendo referência na área educacional”, complementou Pio Mielo.