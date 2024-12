Professor Pio Mielo celebra o Dia do Orientador Educacional

No dia 4 de dezembro, data em que se celebra o Dia do Orientador Educacional, o presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, Professor Pio Mielo (PSD), destaca o papel fundamental que esses profissionais desempenham na formação dos estudantes, indo além do conteúdo acadêmico e focando no desenvolvimento socioemocional.

Para o Professor Mielo, educador com uma trajetória consolidada, os orientadores educacionais são peças-chave na construção de um ambiente escolar saudável, equilibrado e inclusivo. “Esses profissionais têm um papel essencial na formação integral dos alunos. Eles não apenas orientam em questões pedagógicas, mas também estão profundamente envolvidos no desenvolvimento dos estudantes, ajudando-os a enfrentar desafios emocionais e comportamentais que surgem durante o período escolar”, afirma.

“Eles são verdadeiras pontes entre o aluno, a família e a escola, abordando questões como autoestima, relacionamentos interpessoais e até dificuldades familiares. O trabalho de um orientador educacional é crucial para que o estudante se sinta acolhido e tenha as ferramentas necessárias para lidar com as complexidades da vida escolar e pessoal”, enfatiza o chefe do Poder Legislativo.

Pio Mielo reforça que é fundamental que as escolas continuem investindo no trabalho dos orientadores educacionais e que a sociedade também reconheça a importância dessa profissão, tão essencial para o bem-estar e o futuro das novas gerações. “Na condição de educador, agradeço e valorizo esses profissionais, que estão sempre ao lado dos alunos, promovendo o bem-estar de todos e fazendo a diferença no cotidiano da comunidade escolar”, conclui.