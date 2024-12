Professor Pio Mielo apoia sanção de lei que proíbe uso de celulares nas escolas do Estado de SP

O presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), manifestou apoio à recente sanção do projeto de lei pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo. A medida, que busca criar um ambiente de aprendizado mais focado, foi sancionada após aprovação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A nova lei determina que os celulares devem ser guardados pelos estudantes durante o período de aulas, sendo permitidos apenas em momentos específicos, como para atividades pedagógicas orientadas pelos professores. A medida abrange todas as escolas do estado, tanto públicas quanto privadas.

Para o professor Pio Mielo, essa é uma iniciativa fundamental para a melhoria da educação. “A presença constante dos celulares nas salas de aula tem, muitas vezes, dificultado a concentração dos alunos. A sanção desta lei permitirá que o foco dos estudantes seja redirecionado para as aulas, para a interação com os colegas e para o aprendizado”, afirmou.

O presidente da Câmara acrescentou que apoia o uso da tecnologia na educação, desde que seja utilizado de maneira responsável e voltada ao aprendizado. “Eu apoio, desde que seja utilizada para fins pedagógicos, como pesquisas, jogos online interativos ou em atividades planejadas pelos professores. Essas ferramentas podem enriquecer a aula e estimular o aprendizado. No entanto, o uso indiscriminado para redes sociais ou outras distrações não deve ser permitido. É essencial que valorizemos a presença do professor e o papel insubstituível do livro na formação dos alunos”, frisou.

Pio Mielo destacou que a sanção da lei reflete um compromisso com a qualidade educacional e representa um passo significativo para a melhoria do ambiente escolar em todo o estado. “A proposta não é rejeitar a tecnologia, mas sim reconhecer que, no contexto escolar, a prioridade deve ser a construção do conhecimento. A educação deve se adaptar aos novos tempos, mas de forma equilibrada, sem permitir que dispositivos como os celulares se tornem um obstáculo ao aprendizado efetivo”, concluiu.