‘Professor não tem a melhor estrutura nem o melhor salário, mas tem amor’, diz Tarcísio

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reconheceu na manhã desta terça-feira (20) que os professores de São Paulo precisam de melhores condições de trabalho. As aulas começaram nas escolas estaduais paulistas no último dia 15 de fevereiro.

“A gente sabe que os professores não têm a melhor estrutura nem os melhores salários, mas eles têm muito amor. E quando a gente for resolvendo as questões sociais, vamos dar melhores condições para eles trabalharem”, disse o governador.

Ele participou na manhã desta terça do lançamento do programa Alfabetiza Juntos SP, que, com recursos do governo federal, vai oferecer apoio pedagógico aos municípios para garantir que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa – até o fim dos sete anos, quando terminam o 2º ano do ensino fundamental.

O governador não comentou sobre os problemas enfrentados pelos professores da rede estadual no início deste ano letivo, com milhares de docentes sem aulas atribuídas. Mas disse que eles são o “maior bem” e que “dão um duro danado” pela educação paulista.

Segundo o secretário de Educação, Renato Feder, o atraso na atribuição de aulas ocorreu por conta de mudanças nas regras neste ano. Como mostrou a Folha de S.Paulo, o problema já deixou alunos sem aula nos primeiros dias por falta de professores.

Feder afirmou que o problema será solucionado, no máximo, até quinta-feira (22). Na semana passada, a secretaria já havia dito que a questão seria sanada na sexta-feira (16).