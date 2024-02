Professor do Singular promove curso de Astronomia

No próximo sábado (24 de fevereiro), às 15 horas, o professor de Física Flávio Alarsa, do Colégio Singular, com unidades localizadas na região do Grande ABC, promoverá mais um curso de Astronomia e o primeiro tema será: O que você vê quando olha para o céu?

O evento será on-line, por meio do aplicativo Zoom, e pode participar qualquer pessoa que tenha interesse em Astronomia.

Entre os tópicos abordados nesse primeiro tema estão: reconhecendo o céu – estrelas, constelações, sol e planetas; onde nascem as estrelas e os planetas no céu e por que as estrelas apresentam cores diversas?

Mais informações e inscrições podem ser realizadas por meio do Instagram (@flavioalarsa) ou pelo e-mail flavio.alarsa@prosingular.com.br .