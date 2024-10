Professor do Programa de Desenvolvimento Paralímpico explica os benefícios do judô

Experiente no universo esportivo, especialmente no judô, o professor Cássio Gonçalves ensina a modalidade no Programa de Desenvolvimento Paralímpico, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Conhecido pela força e disciplina que exige, o judô é um esporte que desenvolve habilidades físicas, mentais e sociais. Conheça seus principais benefícios:

Segundo Cássio, o judô é uma ferramenta poderosa para a inclusão. “Eu tinha 23 anos quando comecei a ministrar aulas de judô paralímpico para pessoas cegas. Elas estavam interessadas em aprender, e eu, em ensinar. Foi preciso adaptar alguns golpes para incluí-los na modalidade”, conta.

O professor explica que o judô oferece grandes benefícios: estimula a disciplina, aumenta a autoconfiança e promove a superação entre pessoas com deficiência. Além disso, trabalha a coordenação motora, o equilíbrio e a interação social. “O judô não só ajuda no lado esportivo, com oportunidades para conquistar bolsas, viajar e competir, mas também os ajuda a perder o medo e elevar a autoestima”, ressalta.

O judô paralímpico também oferece aos praticantes com deficiência a chance de fazer parte de uma comunidade, promovendo cidadania e integração. Com essa proposta inclusiva, o Programa de Desenvolvimento Paralímpico, onde Cássio ministra suas aulas, oferece treinamento especializado, capacitando professores e estudantes de educação física para que possam ensinar o esporte a alunos com deficiência e criar novas oportunidades de desenvolvimento pessoal e esportivo.

A iniciativa é uma proposta do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Esportes e da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Para a secretária de esportes do Estado, Helena Reis, “o judô paralímpico é um exemplo de que inclusão e excelência esportiva podem caminhar juntas. O Programa Paralímpico representa um compromisso com o futuro do esporte paralímpico e, principalmente, com o futuro de crianças e jovens.”

No 28 de outubro, foi comemorado Dia Mundial do Judô. A Secretaria Estadual de Esportes celebra essa modalidade que, além de ensinar a lutar, fortalece a inclusão e a transformação social.

Programa de Desenvolvimento Paralímpico

O Programa de Desenvolvimento Paralímpico, lançado em 2021, já capacitou 6,7 mil profissionais de educação física em mais de 50 cidades do estado de São Paulo. Com um desempenho notável no ano passado, onde 3,8 mil profissionais foram capacitados, a iniciativa está passando por 36 cidades neste ano, e já contou com a participação de mais de 10 mil participantes, até o momento.