Professor de Ribeirão Pires amplia áreas de lazer e esporte com pinturas e ações lúdicas

A quadra da Escola Municipal Herbert José de Souza, no Jardim Caçula, e a Rua de Lazer situada ao lado da Praça Esportiva do bairro estão entre os espaços que ganharam cores vibrantes para demarcar novas áreas dedicadas a brincadeiras lúdicas para a comunidade. As intervenções fazem parte de projeto do professor de Educação Física da Prefeitura, Fernando Ripoli, que nas horas vagas se dedica a ampliar pontos destinados à prática de atividades esportivas.

No outro extremo da cidade, na Quarta Divisão, a Escola Municipal Francisca Ferreira Santiago também recebeu a revitalização. O objetivo do projeto é reforçar a importância da prática e da iniciação esportiva em um ambiente lúdico e confortável. As pinturas levam aos locais escolhidos a tradicional brincadeira da amarelinha, centopeia, o contar das letras, o contar dos números, roda de capoeira e também implantou nas aulas a prática do atletismo adaptado.

De acordo com Fernando, o tema inicial do projeto piloto é a ludicidade nos espaços infantis utilizando cores e brincadeiras. “A ação, além de envolver a iniciação esportiva para crianças de quatro, cinco e seis anos, também contribui para o sentimento de pertencimento das crianças e da comunidade, para que eles usufruam do ambiente e aproveitem esse espaço que é deles, e para uso deles”, afirmou o educador.

O prefeito Guto Volpi destaca que iniciativas como essa, de profissionais da rede, engrandece o trabalho desenvolvido com estudantes das escolas municipais. “E também valoriza os espaços públicos da cidade, que ganham novas possibilidades de uso pelos moradores, em especial crianças e jovens”, destacou.

Um dos alunos mais empolgados na aula de Educação Física no espaço revitalizado da E.M. Herbert Joé de Souza era Lorenzo dos Santos Toratti, de 5 anos, aprovou o espaço. “Adorei a pista de atletismo”.

A próxima escola que deverá ser contemplada pelos serviços de pinturas lúdicas será a quadra esportiva da Escola Municipal Angelina Denadai Bertoldo, localizada no bairro Bertoldo. “Estou muito orgulho com os primeiros resultados. São atitudes simples que fazem toda diferença no aprendizado dos nossos estudantes”, comentou Fernando.