Produtores e importadores de vinho apresentam mais de 2.000 rótulos na Wine Weekend

Entre os dias 4 e 7 de julho, São Paulo recebe o festival de vinhos Wine Weekend no espaço Arca, localizado na Vila Leopoldina, região oeste da capital.

O evento, que acontece de quinta a domingo, reúne importadores e produtores da bebida, que vão apresentar mais de 2.000 rótulos de 20 países. Os ingressos estão à venda na plataforma Ingresse.

A programação celebra 15 anos de atividades no país. Dentre os participantes, Bodega Trivento, Concha y Toro, Caves de Murça, Sicilianess, Evino e Simi Winery estão confirmados nos estandes.

Os visitantes podem comprar entradas para cada dia por R$ 170. O valor dá direito a uma taça de vinho, além da visitação em expositores e degustação das bebidas oferecidas no local. Para adquirir taças extras, de forma avulsa, é preciso desembolsar R$ 25.

Na sexta-feira, também é possível participar da experiência Jurado por um Dia, com orientação de Eduardo Viotti, por R$ 550. Na ocasião, o público é convidado a degustar rótulos, às cegas, e eleger os vencedores do concurso The Best Of Wine Weekend, que indica 30% dos vinhos como destaque ao público.

WINE WEEKEND

Quando: De 4 a 7 de julho

Onde: Espaço Arca – Av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina, região oeste

Preço: A partir de R$ 170

Link: https://www.ingresse.com/wine-weekedn-sao-paulo-festival/