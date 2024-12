Produtores do RS inovam na cultivação de melancia frente aos desafios climáticos

Os agricultores da região de Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul, têm se destacado por manter viva a tradição do cultivo de melancia, mesmo diante das adversidades climáticas. Jorge Luís da Silva Ambrós, um dos produtores locais, afirma que a qualidade da fruta está diretamente ligada ao manejo adequado do solo, à escolha criteriosa das sementes e à adubação eficaz.

Com um clima favorável após as chuvas iniciais, a safra deste ano foi promissora, resultando em melancias que alcançam até 15 quilos e apresentam uma polpa mais doce e crocante. Isso se deve ao ciclo de produção mais lento característico da região, o que contribui para a excelência do produto.

Em 2023, a produção nacional de melancia ultrapassou 1,7 milhão de toneladas, com as regiões Norte, Nordeste e Sul destacando-se como principais produtoras. No entanto, os agricultores de Arroio dos Ratos têm adotado a prática de alternar as áreas de cultivo para prevenir doenças no solo. Apesar disso, essa estratégia tem diminuído devido à crescente predominância do cultivo de soja na área.

A melancia é uma fruta extremamente apreciada durante o verão, devido ao seu alto teor de água. Para garantir a escolha dos melhores frutos, os consumidores devem observar características como coloração opaca e casca amarelada, sinais que indicam que a fruta está em seu ponto ideal para o consumo.