Producers Guild of America Anuncia Indicados ao PGA Awards 2024

O Producers Guild of America (PGA), entidade que representa profissionais da produção cinematográfica e televisiva nos Estados Unidos, anunciou na última quinta-feira (16) a lista de indicados para os PGA Awards, contemplando as categorias de cinema e televisão.

O destaque da premiação é o Darryl F. Zanuck Award, que premia a excelência na produção de longas-metragens. Neste ano, os filmes indicados são: “Anora”, “O Brutalista”, “Conclave”, “Duna: Parte 2”, “Emilia Pérez”, “A Verdadeira Dor”, “Atentado de 5 de Setembro”, “Um Completo Desconhecido”, “A Substância” e “Wicked”.

A divulgação da lista de indicados deveria ter ocorrido na última sexta-feira, mas foi adiada em duas ocasiões devido aos incêndios florestais que afetam Los Angeles. Além disso, o prazo para votação foi estendido, permitindo que os votantes enviem suas escolhas até o próximo sábado (18).

A cerimônia de entrega dos prêmios do Producers Guild of America está programada para o dia 8 de fevereiro, no Fairmont Century Plaza, localizado em Los Angeles.

Abaixo está a relação dos principais indicados nas categorias de cinema e televisão:

Prêmio Darryl F. Zanuck de Melhor Produção de um Filme

“Anora”

“O Brutalista”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“A Verdadeira Dor”

“Atentado de 5 de Setembro”

“A Substância”

“Wicked”

Melhor Produção de um Filme em Animação

“Flow – À Deriva”

“Divertida Mente 2”

“Moana 2”

“Wallace & Gromit: A Vingança das Aves”

“Robô Selvagem”

Prêmio Norman Felton de Melhor Produção em Série de Drama

“Mal de Família”

“A Diplomata”

“Fallout”

“Xógum: A Gloriosa Saga do Japão”

“Slow Horses”

Danny Thomas Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy

“Abbott Elementary”

“O Urso”

“Segura a Onda”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

Prêmio David L. Wolper de Melhor Produção de Minissérie

“Bebê Rena”

“Feud: Capote Vs. The Swans”

“Pinguim”

“Ripley”

“True Detective: Terra Noturna”

Melhor Produção de Programa de Não Ficção

“30 for 30”

“Conan O’Brien Vai Nessa”

“The Jinx – Part Two”

“STEVE! (martin): documentário em 2 partes”

“Bem-Vindos ao Wrexham”

Melhor Produção de Programa de Competição