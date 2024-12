Produção industrial cai 0,2% em outubro

Em outubro, a produção industrial brasileira registrou uma retração de 0,2%, revertendo parcialmente o crescimento acumulado de 1,2% nos dois meses anteriores. No entanto, em comparação ao mesmo mês do ano anterior, o setor apresentou um avanço significativo de 5,8%, marcando o quinto mês consecutivo de crescimento. O acumulado no ano até outubro mostrou uma alta de 3,4%, enquanto nos últimos 12 meses a elevação foi de 3,0%.

Esses dados são parte da Pesquisa Industrial Mensal Brasil (PIM Brasil), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (4). Segundo o levantamento, a produção industrial está atualmente 2,6% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Contudo, ainda se encontra 14,4% abaixo do recorde histórico alcançado em maio de 2011.

A redução na produção industrial em outubro foi influenciada por setores como coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com destaque para a diminuição na produção de álcool. De acordo com André Macedo, gerente da PIM Brasil, a atividade sofreu uma queda de 2% em outubro, após um aumento de 4,7% em setembro. Esse aumento havia interrompido dois meses consecutivos de queda, que somaram uma retração de 3,4%.

Macedo destacou que “o segmento foi pressionado pela menor produção dos itens álcool e gasolina automotiva”. Outros setores que contribuíram negativamente foram bebidas (-1,1%) e indústrias extrativas (-0,2%).

Por outro lado, entre as 25 atividades industriais analisadas pela pesquisa, 19 registraram crescimento. O setor de veículos automotores, reboques e carrocerias liderou essa expansão com um aumento de 7,1%, intensificando o crescimento observado em setembro. A maior produção de automóveis, caminhões e autopeças foi um fator crucial nesse desempenho positivo.

Outros segmentos que contribuíram para a alta incluem confecção de artigos do vestuário e acessórios (14,1%), produtos químicos (2,8%), máquinas e materiais elétricos (5,4%), além de celulose e produtos de papel (3,4%).

O crescimento anual até outubro reforça a tendência positiva da indústria nacional. A expansão disseminada abrangeu as quatro grandes categorias econômicas e 21 dos 25 ramos industriais pesquisados pelo IBGE.

A PIM Brasil é responsável por monitorar indicadores de curto prazo desde a década de 1970. A série atualizada dos índices mensais começou a ser divulgada em março de 2023 após uma reformulação que incluiu atualizações metodológicas e incorporação de novas unidades federativas nos resultados regionais. Essas mudanças visam refletir as transformações econômicas contemporâneas.