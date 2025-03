Produção de ovos no Brasil cresce, mas preços continuam elevados

O Brasil registrou uma produção total de 4,67 bilhões de dúzias de ovos no ano passado, refletindo um aumento de 10% em comparação com 2023. O último trimestre foi particularmente significativo, com a produção alcançando 1,2 bilhão de dúzias, o maior volume do ano.

Entretanto, apesar desse crescimento na produção, os preços dos ovos têm permanecido elevados nos últimos meses. No final de setembro, a caixa contendo 30 dúzias era comercializada a R$ 144 nas granjas da cidade paulista de Bastos, reconhecida pela sua relevância no setor avícola. Atualmente, os valores saltaram para R$ 210, representando um aumento de 46% nesse intervalo, segundo informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). É importante destacar que, conforme os dados desse centro de pesquisa, os preços não apresentaram flutuações significativas no último mês.

A demanda global por ovos permanece forte, especialmente em países afetados pela gripe aviária, que necessitam importar para atender às suas necessidades. Esse cenário tem contribuído para a pressão inflacionária sobre os preços dos alimentos. Dados recentes da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) indicam que a proteína avícola teve um aumento de 20% nos últimos 30 dias para o consumidor. Caso essa tendência se mantenha ao longo do mês atual, a elevação acumulada no preço dos ovos poderá chegar a 40% apenas no primeiro trimestre.

As estatísticas sobre a produção de ovos foram fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que também divulgou informações sobre a produção geral de carne no país. No ano passado, a produção total de proteína animal alcançou um recorde histórico de 29,2 milhões de toneladas, englobando as três principais categorias: carne bovina, suína e frango. O frango lidera essa lista com uma produção de 13,6 milhões de toneladas, enquanto a carne bovina registrou o maior crescimento percentual anual.

O IBGE aponta que a oferta de carne bovina cresceu 14% em 2024, atingindo um total de 10,24 milhões de toneladas. A contribuição das vacas e novilhas representou 35% desse total. Por outro lado, a produção de carne suína se manteve estável em torno de 5,33 milhões de toneladas.

Embora o Paraná tenha perdido a posição como maior produtor de grãos para Mato Grosso, continua sendo um destaque na diversidade da produção agropecuária. O estado é líder na produção de frango com 4,76 milhões de toneladas comercializadas no último ano e ocupa posições relevantes na produção de carne suína, ovos e leite.

O IBGE também reportou que o Brasil produziu 25,4 bilhões de litros de leite em 2024, apresentando um crescimento de 3,1% em relação ao ano anterior. Minas Gerais se destaca como o principal produtor com 6,32 bilhões de litros, seguido pelo Paraná com uma produção de 3,91 bilhões.

No setor do couro, foram contabilizadas cerca de 40,1 milhões de unidades disponíveis no mercado em 2024.

Em contraste com o desempenho do agronegócio brasileiro, o setor agrícola dos Estados Unidos enfrenta desafios significativos sob o governo atual. Em janeiro deste ano, as exportações americanas foram avaliadas em US$ 14,41 bilhões enquanto as importações atingiram US$ 20,66 bilhões, resultando em um déficit significativo na balança comercial do agronegócio norte-americano.

A vinícola Aurora também trouxe boas notícias ao anunciar sua segunda maior safra em duas décadas com a colheita totalizando 71,6 milhões de quilos. Essa quantidade ficou atrás apenas da safra recorde registrada em 2021.

No entanto, feiras e eventos voltados para o agronegócio têm evitado fazer previsões otimistas sobre faturamento e participação nas vendas devido à realidade desafiadora enfrentada pelo setor.