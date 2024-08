Produção de leite vegetal tem menor impacto no meio ambiente, além de apoiar a agricultura

A celebração do Dia Mundial do Leite Vegetal que aconteceu, em 22 de agosto, ganha cada vez mais relevância no contexto global de sustentabilidade. A redução da pegada de carbono é uma necessidade urgente para o planeta, e a adoção de práticas sustentáveis pode significar um futuro mais saudável para todos.

A Tal da Castanha, líder no mercado brasileiro de bebidas vegetais, exemplifica essa abordagem. “Sustentabilidade não é apenas uma palavra – é a base de todas as nossas ações. Cada decisão que tomamos, desde a seleção de ingredientes até os métodos de produção, é guiada pelo compromisso de reduzir nosso impacto ambiental. Estamos cientes da urgência das mudanças climáticas e acreditamos que é possível fazer escolhas de menor impacto ambiental sem comprometer o sabor e a qualidade”, afirma Rodrigo Carvalho, um dos fundadores da Positive Company, empresa dona da marca.

A pegada de carbono de uma bebida é um indicador essencial de sua sustentabilidade. A empresa se destaca nesse aspecto, emitindo apenas 0,20 kg de CO2 equivalente para produzir 1 kg de seu produto Original, feito com dois ingredientes (água e castanha de caju) de acordo com estudo de análise de ciclo de vida do produto (encomendado pela Positive Company e realizado por empresa terceirizada). Esse dado ressalta o compromisso com a redução de emissões e a mitigação das mudanças climáticas.

Além do índice de carbono reduzido,o rótulo limpo das bebidas da marca reflete um compromisso com a pureza e a saúde. Mais de 80% dos produtos são feitos com ingredientes orgânicos, assegurando práticas agrícolas que respeitam o meio ambiente e promovem a saúde dos consumidores.

O apoio à agricultura familiar é outro pilar importante para A Tal da Castanha. Cajucultores no Ceará, Bahia, Maranhão e Piauí são beneficiados e capacitados pela empresa, fortalecendo suas comunidades e garantindo ingredientes de alta qualidade. Vale destacar que a A Tal da Castanha desempenha um papel fundamental como promotora de inovação na cajucultura, contribuindo significativamente para a redução de impactos ambientais. Ao investir em práticas sustentáveis e tecnologias avançadas, a empresa busca otimizar a produção, realizada de forma orgânica. Vale destacar que o plantio orgânico envolve práticas agrícolas que não utilizam agrotóxicos nem fertilizantes químicos, promovendo a saúde do solo e a biodiversidade, resultando em alimentos mais saudáveis e ambientalmente sustentáveis.

Dessa forma, a empresa não apenas melhora a eficiência da cadeia produtiva, mas também reforça seu compromisso com a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável do setor.

Desde 2017, a marca também compensa 100% das embalagens postas no mercado através do selo EuReciclo, reforçando seu compromisso com a reciclagem e a economia circular. Essa iniciativa não só reduz o impacto ambiental, mas também promove a conscientização sobre a importância da gestão de resíduos.

A certificação de empresa B, recebida em 2018, foi um marco importante na trajetória da Positive Company. Essa certificação reconhece empresas que atendem aos mais altos padrões de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade legal, promovendo uma economia mais inclusiva e sustentável.