Prodesp vende propriedade no bairro da Mooca, na capital Paulista

A Prodesp, Empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, coloca à venda o imóvel que incorporou da Imprensa Oficial do Estado, localizado na Mooca, um dos mais valorizados bairros da zona leste da capital paulista. O modelo da alienação predial, por licitação do tipo maior oferta de preço, terá lance mínimo de R$ 130 milhões, conforme laudos de avaliação, e todas as sessões públicas do certame serão realizadas na sede da Companhia, em Taboão da Serra.

Com a venda deste patrimônio, atualmente desocupado, a Prodesp economizará R$ 10 milhões por ano, que deixarão de ser gastos na manutenção do conjunto imobiliário. Além disso, evitará um investimento de R$ 70 milhões com estrutura predial, devido a deterioração do imóvel pelo tempo de uso. Toda operação que anteriormente havia no local já foi transferida no ano passado para as dependências da Companhia, na Grande São Paulo. Além disso, o valor alcançando será investido na estrutura da Prodesp, inclusive no Data Center – o maior estadual da América Latina.

“A redução de custos administrativos, de estrutura física e o reforço do caixa permitirão à Prodesp investir em consonância com o projeto estratégico da Secretaria de Gestão e Governo Digital. Além do ganho de escala em aquisições e contratos, a ação possibilitará à Companhia investir para ser mais eficiente no mercado de tecnologia da informação”, afirma o presidente da Prodesp, Gileno Barreto.

A ação vai fomentar a transformação digital do Estado. Os serviços ofertados pela Prodesp, incluindo os disponíveis no Poupatempo, além daqueles pensados para áreas de saúde, educação, segurança pública, Detran-SP, Jucesp e Procon-SP, entre outros, serão aprimorados para atender as necessidades de toda a população.

Com mais recursos em caixa, além do investimento em ampla variedade dos serviços digitais, a Companhia se tornará ainda mais tecnológica, eficiente, multidisciplinar, facilitadora de processos e com estrutura totalmente alinhada ao mercado.

A alienação do conjunto de imóveis localizado na Mooca se insere na estratégia do processo de incorporação da Imesp. Desde então, passaram a fazer parte do portfólio da empresa de TI do governo do Estado a versão online do Diário Oficial do Estado – seguindo uma tendência global de modernidade e sustentabilidade.

A consolidação da integração simplifica a estrutura da Prodesp, otimiza recursos públicos e melhora o direcionamento de investimentos.

O imóvel

Incorporado ao patrimônio da Prodesp em 2021, o complexo de imóveis localizado na Mooca está em uma área total de 22.600 metros quadrados de terreno, totalmente livre e desimpedido de ônus, sem quaisquer gravames, e não consta no rol de bens preservados a título de Patrimônio Histórico.

Cronograma da licitação

Licitação presencial – disputa aberta

Data de abertura da sessão pública inicial: 02 de Abril de 2024

Horário: 10h

Local: Auditório sede da Prodesp – Rua Agueda Gonçalves, 240 Taboão da Serra-SP