Prodesp realiza licitação para venda de propriedade no bairro da Mooca, na capital

A Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, realiza no dia 2 de abril, a licitação para venda do imóvel que incorporou da Imprensa Oficial do Estado, localizado na Mooca, um dos mais valorizados bairros da zona leste da capital paulista. O certame acontecerá de forma presencial na sede da Companhia, em Taboão da Serra e terá lance mínimo de R$ 130 milhões.

Com a venda do patrimônio, atualmente desocupado, a Prodesp economizará R$ 10 milhões por ano, gastos na manutenção do conjunto imobiliário. O montante arrecadado possibilitará investimentos na estrutura da Prodesp, inclusive no Data Center – o maior estadual público da América Latina, tornando a empresa ainda mais tecnológica, eficiente, multidisciplinar, facilitadora de processos e totalmente alinhada ao mercado.

A ação permitirá ainda fomentar a transformação digital do Estado, por meio dos serviços ofertados pela Prodesp, incluindo os disponíveis no Poupatempo, além daqueles pensados para áreas de saúde, educação, segurança pública, Detran-SP, Jucesp e Procon-SP, entre outros, que serão aprimorados para atender as necessidades de toda a população.

Desde a incorporação da Imesp, passaram a fazer parte do portfólio da empresa de TI do governo do Estado a versão online do Diário Oficial do Estado – seguindo uma tendência global de modernidade e sustentabilidade; e a Certificação Digital para Pessoa Física e Jurídica. A consolidação da integração também otimizou recursos públicos, melhorando o direcionamento de investimentos.

O imóvel

Integrado ao patrimônio da Prodesp em 2021, o complexo de imóveis localizado na Mooca está em uma área de mais de 24 mil metros quadrados de área construída, totalmente livre e desimpedido de ônus, sem quaisquer gravames, e não consta no rol de bens preservados a título de Patrimônio Histórico.

Cronograma da licitação

Licitação presencial – disputa aberta

Processo número 359.00005667/2023-39

Data de abertura da sessão pública inicial: 2 de abril de 2024

Horário: 10h

Local: Auditório sede da Prodesp – Rua Águeda Gonçalves, 240 Taboão da Serra-SP

Edital poderá ser consultado em – https://www.prodesp.sp.gov.br/fornecedores/editais-de-licitacao/