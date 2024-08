Prodesp participa da Conferência Agile Trends GOV em Brasília

A Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo – marca presença no Agile Trends GOV 2024, que ocorre esta semana em Brasília, capital federal.

Reconhecida como a principal conferência brasileira dedicada à inovação e agilidade no setor público, o evento será também o palco para a entrega do prestigiado Prêmio Agilidade Brasil. A Prodesp concorre com o case Transferência Digital de Veículos (TDV), uma iniciativa idealizada para aprimorar a eficiência dos processos digitais do Detran-SP.

Desenvolvida em parceria com a Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), a TDV transformou radicalmente o processo de transferência de propriedade de veículos no Estado de São Paulo. Agora, o serviço é realizado integralmente através do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, refletindo um compromisso com a inovação e a modernização dos serviços públicos.

Lançada em março deste ano, a TDV é uma inovação pioneira no Brasil e já apresenta resultados notáveis, eliminando burocracias e reduzindo significativamente os prazos. Atualmente, o processo pode ser concluído em cerca de cinco minutos, sem a necessidade de deslocamento a cartórios.

Além de concorrer ao prêmio, a Prodesp também contribuirá para a disseminação de conhecimento no Agile Trends GOV 2024. Gestores e especialistas de diversas áreas da empresa participarão de painéis abordando temas cruciais, como agilidade, inovação e inteligência artificial no setor público.

Confira a programação detalhada:

19/08

Letícia Barbosa D’Amaro

Trilha: Desenvolvendo Pessoas e a Cultura Ágil

Palestra: Para onde vou, para onde iremos?

Horário: 12h10

Bruno Baranda

Workshop: Mudança Mínima Viável

Horário: 14h30

20/08

Bruno Baranda

Trilha: Comunicação, UX e Relacionamento com o Cidadão

Palestra: Sintonizando Vozes: IA como Serviço na Transformação Digital de Ouvidorias Públicas

Horário: 14h25

21/08

Fábio Williams de Sousa

Trilha: Automação & IA em Projetos

Palestra: Hiperautomação – Transferência Digital de Veículos em São Paulo

Horário: 15h50

Leonardo Sciola e Mariana Lugão Hosokawa

Trilha: Tendências e Estratégias de Gestão

Palestra: Gestão em Camadas: Uma Abordagem Estratégica para Entrega de Valor

Horário: 14h30

22/08

Johnatan Highlander

Trilha: Laboratórios de Inovação e Soluções com Startups

Palestra: Inovação como Motor de Progresso do Setor Público

Horário: 11h40

Paulo Ambrozevicius

Trilha: IA, Transformação e Governo Digital

Palestra: Plataforma SP – Retaguarda Digital Única do Estado

Horário: 14h25

Serviço:

Agile Trends GOV 2024

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Endereço: SDC – Ulysses Guimarães, Brasília – DF, 70655-775

Data: 19 a 22 de agosto