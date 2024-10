Prodesp marca presença no Futurecom 2024

A Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo – participa do Futurecom 2024, que ocorre de 8 a 10 de outubro em São Paulo. Considerado uma das principais plataformas de conectividade da América Latina, o evento oferece oportunidades de networking, negócios e discussões sobre tendências e inovações no setor de TI.

Durante o Futurecom, a Prodesp apresenta seu portfólio de produtos e serviços voltados para os setores público e privado, além de celebrar acordos operacionais e parcerias com empresas para aprimorar continuamente sua oferta de soluções inovadoras.

O evento conta com diversas atrações, incluindo palestras, painéis de debates e exposições, abordando temas relevantes como IoT (Internet das Coisas), inteligência artificial, transformação digital e cibersegurança.

No estande interativo da Prodesp, os visitantes podem conhecer as novidades que aprimoram a gestão pública, garantem a segurança da informação e as inúmeras funcionalidades do totem de autoatendimento do Poupatempo. Uma equipe especializada da Companhia estará pronta para promover a troca de experiências e apresentar o pacote de soluções inovadoras oferecidas aos clientes.

Nesta edição, o Futurecom inclui uma trilha de conteúdo focada em inovação, abordando governança, educação digital, saúde e modernização de espaços públicos. Representantes da Prodesp participarão de debates, compartilhando cases de sucesso que otimizam processos e facilitam acessos aos serviços para os cidadãos paulistas.

Com expectativa de receber mais de 30 mil visitantes e cerca de 250 marcas expositoras, o Futurecom reune todo o ecossistema de infraestrutura de redes, conectividade e tecnologia, criando grandes oportunidades de negócios.

Participação da Prodesp nos debates:

Terça-feira (8/10)

Desafios e Aprendizados na Digitalização de Serviços Públicos

9h30

André Sucupira (Diretor Jurídico, de Governança e Gestão)

e-Cidadão: Eficiência e Agilidade nos Serviços Digitais Acessíveis

10h30

Thiago Waltz (Diretor Comercial)

A presença da Companhia no Futurecom é importante para o fortalecimento da marca, divulgação de produtos e serviços, reafirmando o compromisso com a transformação digital e a inovação na gestão pública.

Serviço:

Futurecom 2024

Data: 8, 9 e 10 de outubro

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5.

Mais informações no site – www.futurecom.com.br.