Prodesp apresenta soluções para modernizar municípios paulistas

A Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, levará seu portfólio de soluções inovadoras ao AMPPESP Fomenta 2024, evento considerado o maior do Brasil voltado a pequenos municípios. O encontro, que acontece de 29 de outubro a 1º de novembro, em Águas de São Pedro (SP), reunirá agentes públicos e privados para discutir a modernização e o desenvolvimento das cidades brasileiras.

Durante a iniciativa, equipes especializadas da Prodesp facilitarão a troca de experiências entre gestores e apresentarão opções tecnológica para modernizar a administração pública. No estande interativo da empresa, os participantes poderão conhecer novidades que aprimoram a gestão e garantem a segurança de dados de milhões de cidadãos. As funcionalidades do totem de autoatendimento do Poupatempo, sob administração da Prodesp, também serão pauta no encontro, com suas tecnologias, bem como as soluções da Prodesp para modernizar municípios paulistas.

Confira algumas soluções que serão apresentadas pela Companhia:

Prodesp Shield: sistema de segurança cibernética que utiliza sete camadas de proteção para garantir a integridade dos dados e operações de instituições públicas e privadas.

SEI Cidades: sistema que promove agilidade na tramitação de documentos e moderniza a administração municipal com processos totalmente digitais, com adesão de 460 municípios paulistas.

Prodesp Cidades: solução integrada que impulsiona a transformação digital nos municípios, oferecendo acesso simplificado, hiperautomação de serviços públicos e integração com o SEI Cidades.

Humanograma: ferramenta inovadora para prefeituras que valoriza o fator humano na gestão pública, promovendo transparência e eficiência na administração.

Sistema Integrado de Multas (SIM) e Cadastro de notificações: interface para consulta e cadastro de dados de veículos, proporcionando maior segurança na troca de informações entre prefeituras e o Detran-SP.

Plataforma Colaborativa: solução em nuvem que oferece um ambiente colaborativo com ferramentas como e-mail, videoconferência e armazenamento de arquivos, facilitando a comunicação e a colaboração entre usuários.

Tendências para o futuro das cidades

Organizado pela Associação de Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo (AMPPESP), o Fomenta 2024 proporcionará uma grande oportunidade de networking entre autoridades municipais, estaduais e federais, ao promover debates sobre as principais visões e tendências que moldarão o futuro das cidades. O evento contará com uma extensa programação, incluindo palestras e painéis de debates, e a presença de grandes personalidades da política discutindo os caminhos para o desenvolvimento dos municípios e de sua população.