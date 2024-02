Procurando emprego? 10 dicas para uma carta de apresentação perfeita

Pediram uma carta de apresentação no processo seletivo? Não se desespere! Embora menos comum nos processos seletivos online, a carta de apresentação ainda é solicitada por algumas empresas. Trata-se de um documento que proporciona uma apresentação resumida da trajetória profissional da pessoa candidata, permitindo à empresa conhecê-lo melhor e avaliar sua adequação à vaga anunciada.

Para que ninguém fique perdido ao escrever uma carta de apresentação, Gianpiero Sperati, CHRO da Gupy, empresa líder em soluções de recrutamento e seleção, dá 10 dicas para a elaboração de uma carta de apresentação que se destaque:

Seja breve: Limite o documento a uma página, destacando informações essenciais para evitar sobrecarregar a empresa com excesso de detalhes.

“A brevidade é crucial em uma carta de apresentação. Pessoas recrutadoras têm pouco tempo e muitas candidaturas para analisar. Destacar informações essenciais em uma única página facilita a leitura e valoriza a eficiência da pessoa candidata”, explica Sperati.

Fale apenas o que você sabe ou viveu: priorize experiências e habilidades autênticas e com resultados palpáveis para manter sua credibilidade.

As equipes de recrutamento sempre se preocupam em verificar as informações colocadas nos currículos ou carta de apresentação, por isso, é importante destacar experiências relevantes para demonstrar confiança e transparência.

Personalize o seu texto: Utilize modelos como inspiração, mas personalize o conteúdo para que a carta reflita sua autenticidade.

Segundo Gian, “modelos podem servir como inspiração, mas adaptar o conteúdo à sua personalidade e à vaga desejada aumenta a conexão com o recrutador, evidenciando o interesse genuíno na oportunidade”.

Cuidado com erros de português: Revise o texto para garantir correção gramatical e ortográfica, garantindo a credibilidade da carta. Pessoas recrutadoras valorizam candidatas e candidatos que tem atenção aos detalhes, inclusive na comunicação escrita.

Faça um cabeçalho: Inclua nome, sobrenome, e-mail, telefone, LinkedIn (se aplicável) e o cargo desejado.

Comece com uma saudação: Inicie a carta com uma saudação adequada, considerando o conhecimento ou não do nome da pessoa recrutadora.

“Adapte-a considerando se você conhece o nome de quem está recrutando para aquela vaga. Essa personalização inicial demonstra atenção aos detalhes e interesse na empresa”, detalha o CHRO.

Fale sobre você e suas experiências: Apresente-se, mencione sua formação e experiências profissionais de forma sucinta. A apresentação pessoal deve ser sucinta e relevante. Destaque sua formação e experiências profissionais que estejam alinhadas com a vaga.

Mostre que você pode contribuir para a empresa: Destaque habilidades ou experiências relevantes para a vaga desejada. Conectar suas competências às necessidades da vaga evidência a contribuição que você pode oferecer, tornando-se um candidato mais atrativo.

Demonstre que pesquisou sobre a empresa: Destaque aspectos da cultura da empresa que chamaram sua atenção, evidenciando pesquisa prévia. Isso demonstra comprometimento e alinhamento com os valores da organização e interesse em saber mais sobre a empresa e seu grau de compatibilidade com ela.

Despedida e assinatura: Encerre a carta de forma cortês e profissional. A despedida deve refletir a seriedade da pessoa candidata e manter um tom respeitoso, deixando uma última impressão positiva.

Gianpiero Sperati, CHRO da Gupy, enfatiza a importância da carta de apresentação: “pode parecer ultrapassado, mas é um clássico em processos seletivos e pode ser um diferencial em alguns setores, principalmente em ambientes mais corporativos”.