Procuradores de SP arrecadam mais de 200 brinquedos para crianças com TEA 

Com o intuito de promover ações sociais voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo (APESP) realizou mais uma edição da iniciativa ‘Brincar é Sonhar’, envolvendo centenas de procuradores que têm como missão a defesa do Estado e da sociedade. Foram doados mais de 200 brinquedos à creche Comendador Piero Pollone – IALP, localizada na Av. Dom Pedro I, 3643, Vila Guarará, em Santo André/SP.

A entrega ocorreu na manhã desta segunda-feira (14), conduzida pela diretoria da APESP. Estiveram presentes o Presidente da Associação, José Luiz de Souza Moraes, a Secretária-Geral, Isabelle Maria Verza, e o Conselheiro Fiscal, Paulo David Cordioli, proporcionando momentos de alegria para as crianças, inclusive algumas com diagnóstico de TEA.

O Presidente da APESP, José Luiz Souza de Moraes, destacou a qualidade do trabalho realizado pela creche. “Sempre que chegamos nessa creche, uma de referência da cidade de Santo André, sentimos a energia e a alegria criada pela expectativa das crianças em receber os presentes. É muito emocionante ver toda essa felicidade. Tudo é tão bem cuidado e organizado que dá vontade de passar o dia todo com as crianças. É sempre uma experiência gratificante que nos renova”.

Para a Secretária Geral da APESP, Isabelle Maria Verza, “é possível notar, claramente, o amor envolvido no trabalho de todos e também na qualidade de tudo o que é oferecido. As crianças têm um acolhimento afetuoso e atencioso”.

A iniciativa integra a campanha ‘APESP Solidária’, que teve início no primeiro ano de pandemia da COVID-19, em 2020, e até o momento, já arrecadou cerca de meio milhão de reais, que foram destinados a entidades da capital, interior e litoral de São Paulo.

“É uma creche que faz questão de ser inclusiva, possuindo profissionais bem preparados para receber crianças com qualquer deficiência e com transtorno do espectro autista. Consideramos a diversidade essencial para a formação humana e educacional”, explica Marcelo de Aquino, presidente do IALP.

“Há três anos consecutivos, os Procuradores do Estado de São Paulo proporcionam um dia especial às crianças da Creche Comendador Piero Pollone, entregando não só presentes pelo Dia das Crianças, mas carinho e acolhimento. Agradecemos muito a Diretoria da APESP por essa valiosa colaboração”.