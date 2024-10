Procurador da Venezuela diz que Lula mentiu sobre acidente para não ir à cúpula do Brics

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, afirmou neste sábado (26) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mentiu sobre o acidente doméstico que o impediu de ir à cúpula do Brics, na Rússia, para não ir ao evento. O aliado de Nicolás Maduro não apresentou provas.

“Fontes diretas e próximas do Brasil me informam que o presidente Lula da Silva manipulou um suposto acidente para usá-lo como álibi para não comparecer à recente cúpula do Brics”, disse Saab. “O que circulou fortemente como rumor, infelizmente parece ser confirmado por um vídeo divulgado ontem, onde se vê o presidente Lula são, em pleno uso de suas faculdades e agindo com total cinismo.”

O petista teve um acidente doméstico na noite de sábado (19), quando se desequilibrou ao cortar as unhas do pé e caiu de um banco. Ele bateu a cabeça e precisou levar pontos, além de ter sofrido uma pequena hemorragia, por isso precisou passar por exames ao longo da semana e não foi à cúpula.

O vídeo mencionado por Saab é o da primeira aparição pública do presidente brasileiro, nesta sexta (25), seis dias após a queda. Na agenda, que ocorreu no Palácio do Planalto, o chefe do Executivo apareceu com os pontos que precisou levar na parte de trás da cabeça.

Mesmo com a ausência de Lula na cúpula, o Brasil teve um papel importante no encontro ao vetar a entrada de Caracas no grupo após meses de desgaste entre os dois países na esteira das eleições venezuelanas. O pleito deu um terceiro mandato a Maduro apesar dos fortes indícios de fraude por parte da ditadura.

O veto, aliás, parece ser a causa da irritação do procurador-geral. No texto, Saab diz que o acidente de Lula não teria passado de “um engano para impor o veto contra a Venezuela, evitando sua responsabilidade perante o presidente Putin, os demais chefes de Estado presentes e, em particular, o presidente Nicolás Maduro”.

“Enquanto isso, há grande descontentamento na esquerda latino-americana e nos movimentos revolucionários do mundo pela atuação indigna e nefasta de seu governo nessa cúpula ao vetar e agredir covardemente a Venezuela”, continua ele. “Lula reapareceu sorridente e ileso, ficando evidente que usou esse ‘acidente’ para mentir ao Brasil, ao Brics e ao mundo inteiro, fato pelo qual deveria ser investigado.”