Procopio Cup anuncia lista de jogadores

Nesta terça-feira, a Procopio Cup conheceu os nomes que irão em busca de uma vaga no Rio Open 2025. O torneio, que homenageia um dos pioneiros do tênis no Brasil, será realizado na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo, entre os dias 10 e 15 de dezembro. Ingressos gratuitos e em quantidade limitada estarão disponíveis para o resgate (até dois por CPF) a partir do dia 3 de dezembro, em horário e link a serem divulgados em breve.

Semelhante ao formato do ATP Finals, a Procopio Cup será disputada entre oito tenistas brasileiros, sem limite de idade e que se classificaram através do ranking da ATP. Estes tenistas serão divididos em dois grupos de quatro, com os dois melhores de cada grupo avançando para a semifinal. Os vencedores de cada duelo seguem para a grande decisão em busca da tão desejada vaga no qualifying do maior torneio de tênis da América do Sul.

Tenistas que disputarão a Procopio Cup:

Mateus Alves (23 anos, 271º do mundo) Pedro Sakamoto (31 anos, 316º do mundo) Daniel Dutra Silva (36 anos, 323º do mundo) João Lucas Reis (24 anos, 419º do mundo) José Pereira (33 anos, 509º do mundo) Pedro Boscardin (21 anos, 520º do mundo) João Pedro Bonini (17 anos, 128º no ranking juvenil) Luis “Guto” Miguel (15 anos, convidado do clube)

O mais experiente do grupo, Daniel Dutra Silva quer aproveitar a chance ao máximo. “O Rio Open é o torneio em que todo mundo quer estar, o maior da América do Sul, e jogar um torneio dessa magnitude em casa seria um sonho. Fiquei muito feliz de poder disputar a Procópio Cup e, se eu for campeão, disputar o Rio Open. Já fiquei bem perto de entrar no Rio Open pelo ranking algumas vezes, então é mais uma oportunidade para mim. Este ano foi muito positivo, fiz minha primeira final de challenger, e adoraria fechar com chave de ouro conseguindo este wild card para o Rio Open”, declarou o paulistano, que terá a chance de jogar em casa na Procopio Cup.

“Ficamos muito felizes com a diversidade de estilos e idade nesta estreia da Procópio Cup. Temos desde um garoto de 15 anos, como o Guto Miguel, até um de 36, o Daniel Dutra Silva, em busca de uma vaga no Rio Open, que tem significado diferentes para cada um, mas com a mesma importância. Esperamos uma semana de muitos jogos e emoção em São Paulo,” disse Thomaz Costa, Diretor de Procópio Cup.

O qualifying do Rio Open acontecerá nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. Já a chave principal ocorrerá entre 17 e 23 de fevereiro e tem Alexander Zverev, número 2 do mundo e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Holger Rune, 13º do ranking e uma das grandes sensações da nova geração com apenas 21 anos, e Lorenzo Musetti, o 17º do mundo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, entre os confirmados.

A Procopio Cup é uma promoção da IMM com realização do ICT.