Procon SP vai convocar concessionárias de energia e cobrar plano de contingência

O Procon-SP afirmou neta segunda-feira (14) que vai convocar todas as concessionárias de distribuição de energia que atuam no estado de São Paulo para que apresentem, de forma detalhada e objetiva, seus planos de atuação em resposta a situações de emergência climática.

O órgão quer que as empresas desenvolvam planos de gestão de crise e possam estar mais preparadas para evitar transtornos, como os que têm acontecido na Grande São Paulo desde sexta-feira (11), quando 2,1 milhão ficaram sem energia.

No terceiro dia de apagão em São Paulo, 537 mil imóveis continuam sem luz nesta segunda-feira (14), segundo balanço divulgado pela Enel no início da manhã.

A Enel foi notificada na manhã desta segunda a explicar quais as medidas emergenciais adotadas para retomar o fornecimento de energia. Agora, terá 48 horas para encaminhar ao Procon esclarecimentos sobre o atendimento aos consumidores e providências operacionais adotadas.

O Procon está ampliando o atendimento presencial para os consumidores impactados pela falta de energia elétrica. No posto localizado na nova sede do órgão, na Liberdade, e nas delegacias conveniadas, não será preciso agendar atendimento para registrar reclamação relacionada à falta de energia elétrica, ou sobre danos em equipamentos eletroeletrônicos. Além disso, em parceria com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o Procon vai oferecer postos avançados nas estações Tatuapé da CPTM, Sacomã do Metrô e Jabaquara da EMTU, das 9h às 15h, de terça-feira (15) até sexta-feira (18).

Para registrar uma reclamação, o consumidor precisa apresentar sua conta de energia. O posto de atendimento presencial da futura sede da instituição fica no bairro da Liberdade, rua Conselheiro Furtado, 503, e funciona das 9h às 17h.

Informações aos consumidores

O Procon alertou os consumidores, micros e pequenos empresários que têm enfrentado cortes no fornecimento de energia elétrica, para que registrem o problema nos canais da Enel, e guardem os protocolos, e não havendo solução, formalizem uma reclamação no Procon. É direito ter abatimento proporcional do período em que ficou sem energia elétrica; ressarcimento pela perda de alimentos e remédios que precisam de refrigeração e tenham estragado; bem como reparação por danos causados em aparelhos eletrodomésticos danificados por eventuais picos de energia.

Apesar de não ser obrigatório, o consumidor pode tirar fotos dos alimentos, das embalagens dos medicamentos, anexar notas fiscais de compra desses produtos, reforçando o pedido que deve ser encaminhado diretamente à empresa, ou se o consumidor preferir, diretamente ao Procon.