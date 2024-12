Procon-SP realiza Operação Natal e identifica irregularidades em estabelecimentos comerciais

Entre os dias 2 e 20 de dezembro, equipes de fiscalização da Fundação Procon-SP conduziram a Operação Natal, que abrangeu 521 estabelecimentos comerciais localizados na capital paulista, no interior e no litoral do estado. Os resultados dessa operação revelaram irregularidades em 254 dos locais inspecionados.

Na cidade de São Paulo, foram fiscalizados 220 estabelecimentos, dos quais 86 apresentaram algum tipo de não conformidade, representando 39% do total. As principais infrações identificadas referem-se à precificação inadequada, como a ausência de informações de preços nos produtos e informações que não atendiam aos padrões exigidos ao consumidor.

No interior e litoral, os fiscais visitaram 301 estabelecimentos e encontraram irregularidades em 168 deles, o que equivale a 55,81%. Entre as principais questões observadas estavam a falta de clareza e precisão nas informações de preços, a ausência da informação do preço à vista e problemas relacionados à validade dos produtos, como informações inadequadas sobre prazos de validade ou produtos com validade vencida.

A operação foi coordenada pela diretoria de Fiscalização do Procon-SP na capital, com suporte dos núcleos regionais do órgão nas cidades de Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba.