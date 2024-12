Procon-SP lança segunda edição do Programa ‘Renegocia!’ para consumidores

O Procon de São Paulo anunciou a abertura das inscrições para a segunda edição do programa ‘Renegocia!’, destinado a consumidores que buscam renegociar suas dívidas. A iniciativa, que faz parte de um esforço conjunto do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem como objetivo facilitar a negociação de débitos bancários e não bancários, além de atuar na prevenção ao superendividamento.

De acordo com o calendário estabelecido, entre 16 de dezembro e 17 de janeiro, os consumidores poderão registrar suas dívidas no Procon-SP, apresentando propostas de pagamento ou solicitando condições mais favoráveis diretamente aos credores.

Os interessados poderão realizar o cadastro por meio do site oficial do Procon-SP, onde foi disponibilizado um atalho específico para o programa. Além disso, há a opção de atendimento presencial em três locais estratégicos na capital, onde os consumidores poderão receber orientações detalhadas. Para isso, é necessário agendar uma visita. No interior e no litoral do estado, alguns Procons conveniados também participarão da ação, oferecendo suporte no registro das informações na plataforma digital do Procon-SP.

As dívidas elegíveis para renegociação incluem contas de telefonia, água, luz, energia elétrica, planos de saúde, além de débitos bancários e não bancários. Contudo, estão excluídos os financiamentos imobiliários e aqueles garantidos por bens, assim como créditos rurais. Uma vez registradas as dívidas, especialistas do Procon-SP analisarão as propostas apresentadas e encaminharão casos que se enquadram em situações de superendividamento para o Núcleo de Atendimento ao Superendividado.

Para aqueles que optarem pelo atendimento presencial na capital, os endereços disponíveis (com agendamento prévio) são: Rua Conselheiro Furtado, 503 – Liberdade (nova sede do Procon-SP); 8º DP – Rua Sapucaia, 206 – Belenzinho (localizado a 800 metros da Estação do Metrô Belém); e 44º DP – Rua Salvador Gianetti, 386 – Guaianazes (a 350 metros da Estação da CPTM Guaianases). Esses locais foram escolhidos estrategicamente devido à sua proximidade com estações de transporte público, visando facilitar o acesso dos consumidores.

Os consumidores da região metropolitana e interior também têm a opção de procurar os Procons municipais conveniados participantes do programa ou registrar suas dívidas diretamente pelo site utilizando o selo criado para esta edição do mutirão.