Procon-SP lança pesquisa sobre uso de inteligência artificial nas compras on-line

O Procon-SP lançou na terça-feira (18) em seu site e redes sociais uma nova pesquisa que busca conhecer a percepção e opinião do consumidor sobre o uso da inteligência artificial (IA) nas compras on-line. Em setembro do ano passado, uma primeira sondagem relacionada à percepção do consumidor quanto ao uso de IA foi realizada, com foco no atendimento pelo SAC das empresas.

Com o crescimento do e-commerce e a ampliação do uso de algoritmos e ferramentas baseadas em inteligência artificial pelo comércio eletrônico, o tema ganha cada vez mais importância para os especialistas do órgão de defesa do consumidor, que, inclusive, possui comissões internas voltadas à discussão de segmentos relacionados à economia digital e suas variações.

Com um questionário de 13 perguntas de múltipla escolha, o visitante é convidado a opinar sobre diversas questões que envolvem o uso da inteligência artificial durante as compras em lojas virtuais, como o uso da IA na coleta de dados e análise do comportamento do consumidor; se já identificou publicidade personalizada para o seu perfil e se já foi vítima de fraude após a interação com IA.

Para acessar a pesquisa, clique aqui.

Os resultados coletados irão guiar o desenvolvimento de atividades da área de estudo e pesquisa do Procon-SP, como materiais educativos, palestras e outras ações.

Na enquete de setembro de 2023, as perguntas foram sobre o atendimento realizado por sistemas baseados em Inteligência Artificial pelos SACs das empresas. O objetivo da iniciativa era captar se o consumidor percebia que estava interagindo com inteligência artificial ao entrar em contato com o SAC; qual a avaliação sobre esta nova forma de atendimento e se as interações eram suficientes para atender às suas necessidades e expectativas.