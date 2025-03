Procon-SP divulga cadastro das empresas com mais reclamações em 2024

O Procon-SP divulgou na última sexta-feira (14) a lista das empresas com mais reclamações registradas em sua plataforma ao longo de 2024, destacando 250 mil reclamações em que foi preciso o auxílio de um especialista para ajudar o consumidor, incluindo sessões de conciliação entre consumidores e fornecedores.

De todas as reclamações, 255.536 (238.995 feitas diretamente na Fundação Procon-SP e 16.541 nos 71 Procons Municipais participantes) não foram resolvidas em um primeiro contato e se transformaram em um processo administrativo (reclamações fundamentadas), que formam a base da lista divulgada anualmente, e que geram os índices de insatisfação.

Os índices de resolução nesta “segunda fase” do processo, em termos gerais, seguem abaixo das expectativas. Em 2024, apenas 29,1% das queixas feitas diretamente no Procon-SP foram resolvidas, ante 31,7% de soluções dos processos no ano anterior (220.167) – queda de 2,6 pontos percentuais.

Já o percentual de resolução na segunda fase nos Procons municipais foi de 54,1% (16.541 reclamações em 71 Procons municipais) em 2024 e 39,5% (12.947 reclamações em 35 Procons municipais participantes) em 2023.

Veja quais foram as empresas com mais reclamações em 2024

As três empresas com mais reclamações não resolvidas na primeira fase e se transformaram em um processo administrativo, requerendo o auxílio de um especialista do Procon-SP, em 2024, foram: Yeesco (loja online que comercializa roupas e acessórios), com 10.647 queixas; Enel Eletropaulo (concessionária de distribuição de energia elétrica na Capital e região Metropolitana de São Paulo) com 8.508 reclamações; e pela plataforma de turismo Hurb Technologies, com 7.554 registros.

Quanto ao índice de solução, a Yeesco resolveu apenas 29,6% das queixas; a Enel Eletropaulo apresentou resposta favorável para apenas 16,4%; e a Hurb Technologies resolveu apenas 0,3%; lembrando que estas três empresas foram, em algum momento, multadas pelo Procon-SP em razão do desrespeito à legislação – Yeesco no início deste ano, Enel em 2024 (duas vezes) e a Hurb, em 2023.

A divulgação das empresas com mais reclamações fundamentadas no ano anterior é uma determinação do Código de Defesa do Consumidor e uma importante ferramenta para consumidores utilizarem quando forem adquirir um produto ou serviço; e para fornecedores, que podem utilizar as informações de forma estratégica para aprimorar suas dinâmicas de atendimento ao consumidor e, em muitos casos, até para a melhoria de produtos ou serviços.

“Estes dados sobre empresas com mais reclamações revelam que as empresas precisam encontrar formas mais assertivas para se relacionar com os seus consumidores, aprimorando canais de atendimento, ferramentas tecnológicas e qualificando melhor as suas equipes”, avalia Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP.

Primeiras Colocadas nos Últimos 5 Anos do Cadastro do Procon-SP

2024 – Yeesco

2023 – Hurb Technologies

2022 – Faci.ly

2021 – Eletropaulo – Enel

2020 – Eletropaulo – Enel