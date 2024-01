Procon lança guia de distâncias e custos de viagens entre cidades turísticas de SP

O Procon-SP realizou uma pesquisa inédita para os consumidores aproveitarem a temporada de verão de forma mais consciente e segura em relação aos custos das viagens e outros itens que costumam ser bastante demandados neste período do ano.

O material traz dados comparativos para escolher a melhor forma de transporte ao viajar, sobre itens de proteção à saúde da pele como protetores solares e repelentes de insetos; levantamento de preços de hospedagens e restaurantes em dezesseis cidades turísticas do estado; além de dicas sobre os direitos do consumidor em hotéis, pousadas e restaurantes.

“Este novo estudo do Procon-SP, especialmente voltado para a temporada de verão, oferece referências para o consumidor escolher de forma mais consciente os produtos e serviços que irá adquirir durante as viagens”, explica o diretor executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho.

O guia não possui apenas referências de preços. Os especialistas da área de estudos e pesquisas do órgão também elaboraram uma tabela comparativa de distância entre 16 cidades turísticas de São Paulo, além da capital, organizada sob o critério origem e destino, para que o consumidor tenha uma boa referência dos custos que terá com seu deslocamento.

“É mais um serviço que estamos criando para que os consumidores passem a pesquisar e planejar também suas viagens de férias e não apenas nas relações de consumo habituais”, completa o diretor.

Tabela comparativa de distâncias e custos:

https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/projeto-verao-2024-tabela-comparativa-de-distancias-e-custos.pdf

Como exemplo, os moradores da cidade de São Paulo que quiserem passar um final de semana em Brotas, vão saber que a cidade fica a 259 km de distância, com um tempo médio de duração da viagem, quando feita de carro, de 3h16min e gasto com pedágio de R$ 62,70. Já se optar em viajar de ônibus, o tempo de viagem estimado será de 6h26m e o custo da passagem, em torno de R$ 138,09.

Os valores são aproximados e têm como referência os dados coletados em dezembro de 2023. Todos os critérios estão expostos nos estudos e recomendações que compõem a pesquisa.

Transporte – o que observar

Ao organizar a viagem, o estudo do Procon-SP ressalta a importância de o consumidor planejar como será o deslocamento até o destino: pesquisar o trajeto; verificar a distância e o tempo estimado de viagem entre a origem e o destino e as possíveis paradas para descanso e reabastecimento; além de estimar gastos com refeições, pedágios e combustível. É importante também definir qual modal oferece mais vantagens – se ônibus rodoviário, automóvel próprio ou alugado, por exemplo. As medidas necessárias para garantir uma viagem mais tranquila e sem problemas.

Veja mais orientações aqui: https://educaproconsp.blogspot.com/2024/01/projeto-verao-com-qual-transporte-eu.html

Cuidados com a saúde da pele

Durante a temporada de verão, seja em passeios, viagens ou no dia a dia, os cuidados com a pele devem ser redobrados. Isso porque a exposição ao sol é maior e, ao mesmo tempo, as condições climáticas da época aumentam a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

Ao escolher quais protetores solares e repelentes de insetos de uso corporal irá usar, o consumidor deve ficar atento a algumas recomendações, como a importância da leitura atenta do rótulo, a verificação da certificação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e cuidados específicos na utilização em bebês, crianças, grávidas, lactantes, idosos, entre outros.

Essas e outras informações mais detalhadas podem ser encontradas aqui: https://educaproconsp.blogspot.com/2024/01/projeto-verao-cuidados-com-pele-e-saude.html

Protetores Solares, Bronzeadores e Repelentes

Realizada pela equipe de estudos e pesquisas do Procon-SP entre os dias 11 e 13 de dezembro de 2023, a pesquisa levantou e comparou os preços praticados para o mesmo produto em cinco sites de drogarias e farmácias.

O relatório completo com os valores pode ser acessado aqui: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/projeto-verao-2024-relatorio-protetores-bronzeadores-e-repelentes.pdf

Os valores coletados pela equipe foram os menores preços à vista para pagamento no cartão de crédito, sem considerar o valor do frete e eventuais promoções ou descontos.

Hospedagem e alimentação

A pesquisa de preços em hotéis, pousadas e restaurantes foi feita de 11 a 15 de dezembro de 2023 em 16 cidades turísticas do interior e litoral do Estado de São Paulo. Os preços médios apresentados ajudarão o consumidor a avaliar e escolher os estabelecimentos que melhor atendem ao seu orçamento.

A pesquisa totalizou 115 cotações de hospedagens, tomando como base os seguintes critérios: hotéis três estrelas e pousadas com diárias de casal para o período do carnaval, com café da manhã e estacionamento inclusos.

Para os restaurantes, foram 217 consultas naqueles que comercializam suas refeições no sistema self-service com cobrança por quilo ou no sistema self-service com cobrança a preço fixo. Também foi cotado um prato comum entre eles – refeição executiva de frango (proteína escolhida para efeitos de equivalência na comparação).

Acesse aqui o relatório completo com os preços médios das categorias de hospedagem e alimentação, pesquisadas por cidade: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/projeto-verao-2024-relatorio-hospedagem-e-alimentacao.pdf

As cidades turísticas incluídas nesta primeira pesquisa de verão do Procon-SP são: Águas de Lindoia, Avaré, Barra Bonita, Brotas, Caraguatatuba, Guarujá, Ibitinga, Itanhaém, Itu, Olímpia, Peruíbe, Praia Grande, Presidente Epitácio, Santos, São Sebastião, São Paulo e Socorro, além da capital.