Procon Diadema orienta consumidores para a Black Friday

Está aberta a temporada de promoções de novembro, quando é promovida a Black Friday, na última sexta-feira do mês. Neste ano, a data será realizada no dia 29 e para auxiliar os consumidores nesse momento de ofertas, o PROCON Diadema alerta sobre os cuidados a serem adotados. Confira algumas dicas:

A primeira é definir um teto para as compras e/ou promoções, bem como os itens a serem adquiridos, para que o consumidor não tenha gastos além do orçamento e possa contrair dívidas difíceis de cumprir.

Com a lista em mãos, o interessado deve pesquisar o tipo de produto, valores e formas de pagamento tanto na mesma empresa fornecedora como em lojas concorrentes, pois a oferta pode não ser tão vantajosa quanto parece. Verifique ainda o valor do frete e inclua a taxa no preço do item para saber se o desconto compensa a compra.

Compras online

O consumidor deve primeiro verificar se o site é confiável. Para ajudar, a Fundação Procon disponibiliza uma lista de sites que devem ser evitados por não serem seguros e podem ser acessados em https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php.

Verifique se o produto ou a empresa possui reclamações. É importante também imprimir ou salvar os documentos da promoção e da transação, pois, se houver algum problema, será mais fácil exigir o cumprimento da oferta.

Trocas

Atentar- se sobre a possibilidade de troca da mercadoria e em quais prazos e casos é permitido, além de exigir nota fiscal do produto ou serviço

As dúvidas sobre o Código de Defesa do Consumidor podem ser esclarecidas no Procon Diadema. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para ser atendido, é preciso ser morador da cidade ou ser funcionário da Prefeitura do município, a reclamação deve ser relacionada a bens e serviços em relação de consumo, temas tratados no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Serviço:

Procon Diadema / Escola Municipal de Educação para o Consumo

Avenida Sete de Setembro, 400 – Centro de Diadema.

Telefones: 4053 7200 / 7204 / 7205 e 7207.

Email: [email protected]