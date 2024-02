Procon Diadema atenderá no Eldorado nesta sexta-feira (16/02)

Nesta sexta-feira (16/02), o serviço itinerante do Procon Diadema atenderá moradores da região sul da cidade. O Procon Móvel, uma parceria entre a Prefeitura e a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do Estado de São Paulo, estará na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1.090, no bairro Eldorado, das 9h às 16h.

Os especialistas em direito do consumidor vão esclarecer dúvidas, orientar e registrar reclamações relacionadas a aquisição de bens e serviços e outros temas tratados no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Para ser atendido é preciso ser morador de Diadema ou funcionário da municipalidade.

A orientação é levar para o atendimento original e cópia de documento pessoal, comprovante de endereço e também aqueles relacionados à reclamação que deseja fazer, como notas fiscais, contas e/ou extratos de cobrança, registro de conversa ou tentativa de negociação com a empresa.

O atendimento na sede do Procon Diadema funciona de forma gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O serviço está ligado à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.

Serviço:

Procon Móvel

16 de fevereiro de 2024, sexta-feira, das 9h às 16h

Local: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1.090 – Eldorado.