Procon de São Paulo exige reforço de estoques de remédios no litoral paulista

O Procon-SP enviou um pedido formal às associações que representam empresas varejistas de alimentos, bebidas e medicamentos -como mercados, farmácias e distribuidores- para que orientem suas associadas a acelerar a reposição de produtos e reforçar os estoques em suas unidades no litoral paulista.

A iniciativa foi motivada pelo aumento de casos de virose no município de Guarujá e em outras cidades do litoral de São Paulo.

O objetivo, segundo o órgão, é atender à crescente demanda dos consumidores da região, que recebe um grande fluxo de turistas nesta época do ano, e evitar tanto a falta de produtos essenciais quanto aumentos abusivos nos preços, especialmente diante da alta de doenças gastrointestinais. Entre os itens mais procurados estão medicamentos, água mineral e bebidas isotônicas.

O Procon-SP destacou que a reposição rápida e o reforço dos estoques são medidas preventivas fundamentais. Foram notificadas as seguintes associações: Apas (Associação Paulista de Supermercados), IDV (Instituto para o Desenvolvimento do Varejo), Abrafarma (Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias) e Abad (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores).

“A nossa preocupação é que o aumento inesperado no consumo de água, bebidas isotônicas e medicamentos ocorra logo no início da temporada de verão, período em que a demanda por esses itens já costuma ser elevada”, disse Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon-SP, em nota.

“Por isso, é essencial que varejistas e distribuidoras reforcem os estoques em seus pontos de venda nas cidades litorâneas, prevenindo a falta de produtos e aumentos abusivos. Essa medida beneficia os turistas, mas, sobretudo, a população local.”

No Brasil, os preços não são tabelados e podem variar de acordo com fatores como sazonalidade, algo comum em regiões turísticas, especialmente no litoral.

Guarujá, por exemplo, tem registrado um aumento expressivo nos casos de virose neste início de ano. De acordo com a prefeitura, as queixas relacionadas a sintomas virais nos pronto-atendimentos cresceram 42%. Apenas em dezembro, foram registrados mais de 2.064 atendimentos.

Além de Guarujá, moradores e turistas de Santos, Praia Grande e São Sebastião também relataram sintomas gastrointestinais. As viroses geralmente causam diarreia, vômitos, dores abdominais, febre, náuseas, além de dores musculares e de cabeça.