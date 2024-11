Procon de São Caetano traz orientações para os consumidores na Black Friday

Tradicionalmente, a Black Friday, data de descontos e liquidações, é comemorada na última sexta-feira de novembro. Em 2024, acontecerá no dia 29/11, mas desde o início do mês algumas lojas, físicas e virtuais, já anunciam ofertas.

Para que os consumidores possam aproveitar as promoções de forma segura, o Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) de São Caetano elaborou algumas orientações.

Segundo o responsável pelo Procon de São Caetano, Marco Aurélio Sanches, a primeira recomendação é pesquisar preço. “Faça pesquisas nas lojas e nos sites para saber se o desconto aplicado no produto que se pretende adquirir é real. O ideal é pesquisar dias antes do Black Friday para comparar a variação dos preços”, recomenda Sanches.

O Procon SCS alerta também que o consumidor não deve se deixar levar por impulso nas compras, adquirindo só aquilo que realmente necessita para evitar o endividamento.

MAIS DICAS

Só faça a compra em sites seguros e confiáveis. Informe-se sobre a reputação da loja onde pretende comprar;

Cuidado com e-mails e sites fraudulentos. O recomendado é entrar diretamente no site da loja e não por meio de links duvidosos enviados por e-mail, SMS ou que aparecem em redes sociais;

Procure no site informações básicas sobre o fornecedor: nome da empresa, CNPJ/CPF, endereços físicos e eletrônicos, telefone e demais informações que possibilitem seu contato e localização;

Guarde todos os registros de sua compra, como e-mails de confirmação, códigos de localização e de realização da compra;

Verifique se o site da empresa possui conexões seguras para proteção de seus dados. Identifique no início do endereço eletrônico a presença do HTTPS e de um cadeado ativado no canto esquerdo da barra de endereço do seu navegador;

Verifique a presença de certificados de segurança de pagamentos nas transações bancárias realizadas com a empresa, não fornecendo seus dados bancários a sites que não possuam certificados de segurança;

Evite fazer a compra utilizando computadores de terceiros ou por meio de redes wi-fi públicas;

Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor também protege o cidadão que faz compras pela internet. Caso tenha algum problema como atraso, não entrega do produto ou propaganda enganosa, o consumidor poderá reclamar na plataforma do Procon Digital (procon.sp.gov.br) ou presencialmente, no Procon SCS, na Rua Major Carlo Del Prete, 651, das 8h às 17h.