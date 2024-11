Proclamação da República: confira o funcionamento dos serviços estaduais

Com o feriado da Proclamação da República nesta sexta-feira (15), o funcionamento dos serviços oferecidos pelo Governo de São Paulo sofrerá alteração no estado.

Veja abaixo o que abre e o que fecha e programe-se:

Saúde

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Na sexta-feira (15), os postos de doação da Pró-Sangue Osasco, Dante e Barueri ficarão fechados durante todo o dia. Já os postos das Clínicas e do Mandaqui estarão abertos das 8h às 16h. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

As unidades da Farmácia Dose Certa também estarão fechadas, assim como as unidades das Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) do estado de São Paulo.

As Unidades Dispensadoras (UD) também estarão fechadas.

Todas as unidades dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão nesta sexta-feira (15).

Poupatempo

As unidades do Poupatempo em todo o estado estarão fechadas nesta sexta-feira (15). Os atendimentos presenciais serão retomados no sábado (16), mediante agendamento obrigatório prévio e totalmente gratuito pelos canais oficiais.

Durante o feriado, as opções digitais continuam disponíveis à população por meio do portal (www.poupatempo.sp.gov.br), do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento e pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Entre os serviços disponíveis estão renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos, entre outros.

Transportes metropolitanos

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos terão mudanças na programação durante o feriado do dia 15 de novembro. Veja abaixo:

Operação dos trilhos

Na CPTM, na sexta-feira (15), dia do feriado, e no domingo (17), os intervalos médios de trens serão os normais programados para domingo. Já no sábado (16), haverá operação normal.

No Metrô, a Linha 15-Prata terá operação diferenciada na sexta-feira (15) para testes no sistema de sinalização e controle dos trens. Todas as estações dessa linha ficarão fechadas das 4h40 às 13h. Para atender aos passageiros durante a interdição, serão disponibilizados ônibus do sistema do Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Emergência), que irão atender aos passageiros em todo o trajeto da linha, entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial. A alteração na operação será informada por meio de mensagens sonoras e informativos nas redes sociais oficiais do Metrô.

Já as demais linhas operadas pela companhia (Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha) funcionarão normalmente no feriado. No domingo (17), dia em que será realizada a primeira fase da Fuvest, o Metrô vai manter trens reservas de prontidão para atendimento de possível aumento da demanda. Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô atende diariamente das 5h às 00h, pelo telefone 0800-770-7722.

Ônibus intermunicipais

Os ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU, que circulam nas cinco regiões metropolitanas do Estado, funcionarão com programação horária de domingo na sexta-feira de feriado. No sábado e domingo, as partidas seguirão os intervalos normais do fim de semana. A operação será monitorada para qualquer ajuste necessário. Informações detalhadas sobre os horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site www.emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

Bilhetes – Os passageiros que vão participar de eventos deste feriado podem comprar seu bilhete digital QR Code para uso nos trilhos via WhatsApp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs espalhadas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda espalhados pela Capital e região metropolitana e que aceitam dinheiro neste tipo de compra. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br.

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Passeios com os pets – Quem quiser aproveitar para passear com seu pet pode seguir viagem nos trens da CPTM e do Metrô e nos ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU. Para isso, conforme lei estadual, os animais devem pesar no máximo 10 kg, não podem ser ferozes e devem estar em caixa apropriada. Mais informações podem ser obtidas nos sites das empresas.

Bom Prato

O Programa Bom Prato, do Governo do Estado de São Paulo, abrirá 30 das 75 unidades fixas distribuídas pelo estado. No final de semana de 16 e 17 de novembro, com o objetivo de manter a qualidade na prestação do serviço à população, algumas destas unidades estarão fechadas para manutenção. Na segunda-feira (18), os restaurantes voltam a funcionar normalmente.

Veja a relação das unidades do Bom Prato que estarão em manutenção no feriado prolongado: Bauru, Cotia (somente no domingo), Franca, Guarulhos, Limão, Santo Amaro, Santo André I (somente no domingo), São José dos Campos, Jacareí (somente no domingo).

Sabesp

A Central de Atendimento Telefônico (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388-8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Na Agência Virtual (https://agenciavirtual.sabesp.com.br/home), onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas, todos os dias da semana.

O atendimento automatizado pelo chat é feito 24 horas por dia. Já com os atendentes funciona diariamente das 8h às 21h, inclusive nos feriados, pelo link: https://sabesp-chat.sabesp.com.br/#/.

Na Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482), o atendimento também é normal todos os dias, durante as 24 horas.

Parques urbanos

Confira no link a seguir os horários de funcionamento dos Parques Urbanos administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: [email protected].

Direitos da Pessoa com Deficiência

A unidade da Rede de Reabilitação Lucy Montoro localizada no Jardim Humaitá, na capital, equipamento sob gestão da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), não realizará atendimentos na sexta-feira (15), bem como as 17 unidades do Programa de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no Estado.

Também não realizarão atendimentos os cinco Centros de Apoio Técnico (CATs) situados dentro das seguintes delegacias: 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência de São Paulo; 2ª Delegacia Seccional de Campinas; Delegacia Seccional de Guarulhos; Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – Deinter 3, de Ribeirão Preto; e 7ª Delegacia de Polícia de Santos. O Museu da Inclusão não receberá visitantes.

Todos esses equipamentos da SEDPcD restabelecem seus serviços na próxima segunda-feira (18).

Estará em pleno funcionamento o serviço de Interpretação de Libras nas delegacias do estado que prestam atendimento ao público, bem como no aplicativo POUPATEMPO.SP.GOV.BR. Os intérpretes de Libras integram o programa São Paulo São Libras, da SEDPcD. O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) estará aberto para visitas.

Fazenda

Todas as unidades da Secretaria da Fazenda no Estado estarão fechadas na sexta-feira (15). As atividades retornam normalmente na segunda-feira (18).

Procon

O Procon-SP informa que os setores administrativos, a Ouvidoria, os postos avançados nas delegacias, a unidade na nova sede na Liberdade e os núcleos regionais não terão expediente. Para ser atendido presencialmente, o consumidor precisa agendar um horário no site. Já o registro on-line de reclamações pode ser feito a qualquer momento no site.

Instituições culturais

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado divulgou o horário de funcionamento dos seus equipamentos no dia 15. Veja detalhes:

Bibliotecas

Biblioteca de São Paulo (BSP) e Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL)

Abertas, das 9h30 às 18h30

Centro Cultural

Memorial da América Latina

Aberto, das 10h às 17h (exceto a biblioteca, que estará fechada)

Complexo cultural

Mundo do Circo

Fechado

Museus na capital

Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

Abertas, das 10h às 17h30 (permanência até as 18h)

Museu Afro Emanoel Araújo

Aberto, das 10h às 17h. No dia haverá, ainda, o Ocupa MAB, que permanecerá até as 21h na marquise do museu.

Memorial da Resistência de São Paulo

Aberto, das 10h às 18h

Museu da Imagem e do Som (MIS) e MIS Experience

Aberto, das 10h às 18h

Museu Catavento

Aberto, das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h)

Museu da Imigração

Aberto, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Museu do Futebol

Aberto, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Museu da Diversidade Sexual

Aberto, das 10h às 18h

Museu da Língua Portuguesa

Aberto, das 9h às 18h (entrada permitida até as 16h30)

Museu das Culturas Indígenas

Aberto, das 9h às 18h

Museu de Arte Sacra de São Paulo

Aberto, das 9h às 17h

Pinacoteca de São Paulo

Aberta, das 10h às 18h

Museu das Favelas

Temporariamente fechado

Paço das Artes

Aberto, das 12h às 18h

Museus no interior

Museu do Café

Aberto, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Museu Casa de Portinari

Aberto, das 9h às 18h

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Aberto, das 9h às 18h

Museu Índia Vanuíre

Aberto, das 9h às 18h

Escolas

Edifício Oswald de Andrade (CULTSP PRO)

Aberto, das 9h às 17h

Conservatório de Tatuí

Fechado

Emesp Tom Jobim

Fechado

SP Escola de Teatro

Aberto 24 horas, por conta do Festival Satyrianas

Projeto Guri

Fechado

Salas de Concerto

Sala São Paulo

Aberta, com apresentação da Osesp às 14h30 e Semana Eleazar de Carvalho às 19h

Teatros

Theatro São Pedro

Aberto, das 13h às 20h para evento da Emesp

Teatro Sérgio Cardoso

Aberto, com espetáculo às 20h

Teatro Estadual de Araras

Fechado

Teatro Procópio Ferreira/Tatuí

Fechado

Fábricas de Cultura

Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos): abertas, com atividades de promoção das 9h às 17h

Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape): fechadas